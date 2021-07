Nieuwveense Landen in Meppel krijgt twee nieuwe basisscholen

De bouw van twee basisscholen in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel is definitief. Op 1 augustus 2024 worden de deuren geopend van een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar, met daarin een christelijke en een openbare school. Om alle buurtbewoners te informeren is er vanavond om 20.00 uur een informatieavond.

Lang was er twijfel of de wijk een eigen school zou krijgen. Nu is de kogel door de kerk en komen er zelfs twee. Totaal niet gek, zegt schoolbestuurder Herman Langhorst van KindPunt Meppel. "We hebben in elke wijk van Meppel zowel christelijk als openbaar onderwijs. Dan hebben de ouders iets te kiezen."

Daarnaast biedt de explosieve groei van de wijk genoeg ruimte, denkt Langhorst. "Nieuwveense landen is een groeiwijk en gaat richting de 2000 woningen. Eigenlijk gaat iedereen er stilzwijgend vanuit dat het nog groter wordt omdat er zo'n druk zit op de woningmarkt. Het noorden wil woningen bouwen en de ruimte is er in Nieuwveense landen. Ik verwacht op de nieuwe locatie 700 kinderen. Dan is er echt wel ruimte voor twee scholen."

Steunverklaringen zoeken

De regels voor het oprichten van een nieuwe school zijn sinds februari veranderd. Daarom moeten stichting Promes (openbaar onderwijs) en stichting Kindpunt (christelijk) op zoek naar steunverklaringen in de wijk. Ouders moeten via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aangeven dat ze hun kind mogelijk op één van de nieuwe scholen willen.

"Je hebt een aantal steunverklaringen nodig van mensen in de wijk. Pas dan kun je een eigen financieringsnummer bij het Rijk aanvragen", ligt Langhorst toe. Volgend jaar kunnen ouders van 1 juli tot 15 oktober hun kind aanmelden. "Als dat niet lukt worden we een dependance van een andere school. Dat kan heel goed, maar dat betekent dat je minder geld krijgt. Dan is er geen geld voor een eigen directeur en een eigen speellokaal. Die heeft de hoofdschool namelijk al. Met genoeg steunverklaringen worden we zelf hoofdscholen."

Alvast groepjes vormen

De oprichting van de nieuwe scholen wordt nauwkeurig begeleid, bijvoorbeeld door kinderen uit de Nieuwveense Landen op andere scholen alvast bij elkaar in een groep te plaatsen.

"De nieuwe school opent over drie jaar. Dat maakt het voor de huidige bovenbouwleerlingen wellicht minder interessant", vertelt Langhorst. "Wat wel kan is kinderen uit groep 1 die in de Nieuwveense Landen wonen bij elkaar stoppen. Als ze dan overstappen naar de nieuwbouwschool gaan vriendjes en vriendinnetjes ook over."

Daarnaast verhuizen juffen en meesters straks mee. "Dat maakt de nieuwe school ook minder vreemd omdat er bekende gezichten zitten. Over deze ideeën gaan we in gesprek met de ouders", aldus Langhorst.

Mega-school

Ondanks de lange aanloop is het zeker niet te laat voor de school, zegt Langhorst. "Wij hadden het al veel eerder gewild maar de gemeenteraad besloot toen om het niet te doen."

Hij vergelijkt het met de andere nieuwbouwwijk van Meppel, de Berggierslanden. Daar is geen school gebouwd. Volgens Langhorst is dat niet goed afgelopen. "Daarom heb je nu in de naastgelegen wijk Koedijkslanden een school met 1100 leerlingen en dat is gewoon erg lastig. Sinterklaasfeesten, kerstdiners of eindmusicals organiseren voor 700 kinderen en hun ouders? We zijn bijna een evenementenbureau."

Informatieavond

Vanavond van 20.00 tot 21.30 uur is er een informatieavond. Deze wordt georganiseerd door Stichting Promes, die de openbare basisschool gaat beheren. Er zijn maximaal 50 mensen welkom vanwege de coronamaatregelen. Later dit jaar volgen meer bijeenkomsten, ook van stichting Kindpunt over de Christelijke basisschool. Aanmelden kan hier.

