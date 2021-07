Verzekeraars: '3,9 miljoen euro schade in Hoogeveen door noodweer'

In Hoogeveen is veel schade gemeld na het noodweer op vrijdag 18 juni. De stad staat op de tweede plek van plaatsen in Nederland waar op die dag de meeste verzekerde schade is gemeld. Dat blijkt uit een eerste schatting van het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars.

Die avond gaf het KNMI code oranje af. In Hoogeveen en omstreken kwamen centimetergrote hagelstenen naar beneden. Ook op andere plaatsen in Drenthe was sprake van hevige regenval, onweer, hagel en windstoten. De totale schade in Hoogeveen komt neer op 3,9 miljoen euro. Landelijk gaat het om 37 miljoen euro.

Een woordvoerder van verzekeraar Univé gaf een paar dagen na het noodweer nog aan dat het 'geen bijzonder weekend was, wat betreft het aantal schademeldingen'. Wel gaf de verzekeraar toen al aan dat Hoogeveen, naast Meppel en Zuidlaren, een van de meest getroffen plaatsen was in Drenthe.

Valwind

In het Utrechtse Leersum werd de meeste verzekerde schade gemeld. Leersum werd getroffen door een zogenoemde valwind. Zo'n wind komt incidenteel voor in de zomer en ontstaat doordat de lucht door zeer zware regenval in een bui sterk afkoelt. De koude lucht valt vervolgens op het aardoppervlak en dat zorgt voor zeer zware windstoten.

Er raakten door het noodweer negen mensen gewond, van wie twee korte tijd naar het ziekenhuis moesten. Er waaiden veel bomen om en meerdere huizen raakten voorlopig onbewoonbaar. In totaal is er in Leersum naar schatting 7,3 miljoen euro verzekerde schade veroorzaakt.

Wateroverlast

Op de derde en vierde plaats staan de Noord-Hollandse gemeenten Bergen en Alkmaar. Deze gemeenten hadden veel wateroverlast. De schade wordt geschat op 2,5 miljoen euro en 2,2 miljoen euro respectievelijk. De meeste verzekerde schade op 18 juni was in de provincie Noord-Holland met 11 miljoen euro.

Klimaatverandering

Het slechte weer veroorzaakte schade op particuliere en zakelijke inboedel-, opstal-, auto- en motorverzekeringen. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp verleent na calamiteiten zoals brand en extreem weer, rukte 114 keer uit. De meeste verzekerde schades werden geclaimd op particuliere woonverzekeringen (25 miljoen euro). Daarna volgde de particuliere motor- en autoverzekeringen (9 miljoen euro). Zakelijke gebouwverzekeringen staan op een derde plek met 2 miljoen euro.

Extreem weer, zoals op die dag, zorgt volgens de verzekeraars voor steeds meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Wereldwijd zeggen ze de gevolgen van klimaatverandering terug te zien in hun cijfers.

