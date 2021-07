Directeur Stefanie Ottens neemt afscheid van Stedelijk Museum Coevorden

Ottens is blij met de kans die ze in 2016 als 28-jarige kreeg van het museum. Daarvoor studeerde ze kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed ze ervaring op bij het Groninger museum en het Stripmuseum, ook in Groningen. Bij AquaZoo in Leeuwarden werkte ze daarna als manager en toen kwam het Stedelijk Museum Coevorden.

Eigen kunstatelier

De directeur/conservator stopt, omdat ze haar werkzaamheden in Coevorden niet meer kan combineren met de lijstenmakerij Atelier Horneman, die ze samen met haar man Martin Horneman heeft. Sinds 2010 maken de beide kunstenaars lijsten om de kunstwerken van particulieren en musea, maar de afgelopen jaren komen er steeds meer opdrachten binnen. "In de coronacrisis kregen we meer verzoeken. Blijkbaar zijn mensen dan meer met hun interieur bezig", denkt Ottens.

Daarnaast won Horneman de prijs voor Lijstenmaker van het Jaar 2020 en openden ze vorig jaar een tweede atelier in Veendam. Door de extra drukte kon het stel kiezen om iemand extra in dienst te nemen, maar Ottens besloot om te stoppen bij het museum en zich volledig in te zetten voor de lijstenmakerij. Ze kijkt tevreden terug op haar museumtijd in Coevorden.

'Van historisch Coevorden wist ik nog niet veel'

"Mijn voorganger (Sandra Muller, red.) was ook vrij jong. Het is mooi dat zo'n museum jonge mensen die kans geeft", vindt Ottens. "Van Coevorden wist ik toen nog niet heel veel. Ik had kunstgeschiedenis gestudeerd en geen historische geschiedenis, waar Coevorden en het museum bekend om staan." Daar leerde ze gaandeweg alles over.

Het meest trots is ze op de samenwerking met andere organisaties. Ook is het Stedelijk Museum Coevorden is volgens Ottens beter op de kaart gezet in de museumwereld: "Als klein museum werken we inmiddels samen met veel andere musea en zijn we aangesloten bij regionale overleggen. Er wordt nu ook sneller aan ons gedacht."

Twee betaalde krachten

De museumdirecteur is één van de twee betaalde krachten van stichting Stedelijk Museum Coevorden. Eerst moest ze alles alleen doen: van het beheren van de collectiestukken tot het aansturen van de dertig vrijwilligers en het plaatsen van berichtjes op sociale media. Door een subsidie kon het museum vorig jaar een medewerker communicatie, marketing en educatie aantrekken.

Toegankelijkheid

Toen Ottens in 2016 werd aangesteld, had het museum drie jaar ervoor net een grote verbouwing achter de rug. Waar er voor die verbouwing zo'n 3000 mensen per jaar het museum bezochten, had het in 2019, het jaar voor de coronacrisis, bijna 5500 bezoekers over de vloer. In de afgelopen jaren heeft de directeur/conservator vooral ingezet op toegankelijkheid: "We hebben geprobeerd om wat meer een andere invalshoek te laten zien dan een zwaar historisch verhaal."

Samenwerkingen

Dat deed het museum onder meer door samenwerkingen en projecten buiten het Arsenaal in het havengebied, waar het museum gevestigd is. Zo werd de jaarlijkse herdenking van het IJzerkoekenoproer met theatermakers georganiseerd en de tijdelijke ArcheoHotspot in opdracht van de gemeente ingericht op de Weeshuisweide, een plek waar mensen kennis konden maken met archeologie. De tentoonstelling Wapentuig in het Tuighuis kwam tot stand dankzij het Rijksmuseum en met het Groninger Museum is contact over de tentoonstellingen over de bevrijding van Coevorden en Groningen in 1672. Die worden op elkaar afgestemd in 2022.

Ook is het museum betrokken als adviesgever in gesprekken met de gemeente over de inrichting van de binnenstad, waar de roemrijke geschiedenis van de stad zichtbaar moet worden. "De gemeente heeft de omslag gemaakt om de 'stad van strijd' meer terug te laten komen in het straatbeeld. Daar denken we in mee. We hebben onze wensen duidelijk gemaakt en daarover zijn we in gesprek."

Nu stoppen, of over twee of drie jaar

Net op het moment dat Coevorden de titel 'Culturele gemeente van Drenthe' een jaar lang gaat dragen en er veel plannen zijn voor de inrichting van de binnenstad, besluit Ottens dus om te stoppen. "Dat is aan de ene kant wel jammer, maar ik wil niet midden in die periode stoppen. Dat is voor mijn opvolger ook niet handig. Daarnaast hebben mijn man en ik onze zaak ruim tien jaar geleden geopend en is het nu zo druk dat hij het niet volledig alleen kan."

"Het was een lastige keuze, want er komt een mooie periode aan. Of ik moet over twee of drie jaar stoppen, of nu. Ik wil niet halverwege stoppen, dus dan moet het gewoon nu", besluit Ottens.

