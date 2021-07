Wegenruil provincie en Emmen leidt tot veel werk aan de winkel

De provincie krijgt vanaf 1 juli de N391 (de Rondweg) in handen, terwijl Emmen zich ontfermt over de N862 (weg Emmen-Nieuw-Schoonebeek) en de N379 (weg Zwartemeer-Ter Apel).

Ook wordt Emmen eigenaar van delen van het Oranjekanaal, het Van Echtenskanaal in het centrum van Klazienaveen en een stuk van de Zijtak bij Nieuw-Amsterdam.

Na de uitwisseling gaan beide wegen op de schop. De beide overheden willen de verkeersdoorstroming op de N391 en de N862 verbeteren. De komende jaren worden aanwonenden, ondernemers en andere partijen volop betrokken bij de planvorming.

Verdubbeling

Emmen mikte aanvankelijk op verdubbeling van de N862 tussen Emmen en Klazienaveen, maar stopte dat plan in de ijskast vanwege bezuinigingen. Vooralsnog is het de bedoeling de weg tussen Emmen en Klazienaveen aan te pakken en deels ook te verdubbelen. Welk deel precies, is nog onderwerp van discussie.

(verhaal gaat verder onder de foto)

De projectkaart met de plannen voor de N391 (groen) en de N862 (blauw) (Rechten: Provincie Drenthe)

Volgens wethouder René van der Weide is het in ieder geval de bedoeling om de rotonde bij de A37 te vervangen. "Verder willen we zorgen voor een betere aansluiting van de A37 op het gelijknamige, aangrenzende bedrijvenpark en de Pollux." Een ander idee volgens de wethouder is om bij de Oranjedorpstraat bij Nieuw-Dordrecht een ongelijkvloerse kruising aan te leggen.

Ongelijkvloerse kruising bij Nieuw-Dordrecht

Tot slot is het de bedoeling de Dordsestraat vanaf de kruising met de Boermarkeweg tot aan de Rondweg te verdubbelen. "Op die manier ontstaat er een goede stadsentree."

Ook de N391 gaat stevig op de schop, aldus gedeputeerde Cees Bijl. Het knooppunt Emmen-West ter hoogte van Erm is al vergevorderd. "Ook gaan we het waterkerende folie onder de Rondweg vervangen. Het ligt er namelijk al meer dan 50 jaar in." Volgens Bijl gaat het om het traject tussen de Hondsrugweg en de fietsbrug bij de wijk Delftlanden.

Centrale afslag Bargermeer

Ter hoogte van Zuidbarge komt een centrale ongelijkvloerse aansluiting richting bedrijventerrein Bargermeer. Bijl: "Hoe dat er precies uit komt te zien, moet nog onderzocht worden." Aangrenzende wegen moeten in dat geval ook op de schop."

Tot slot worden de afslagen bij de Houtweg, Emmerweg en de Pottendijk allemaal vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.