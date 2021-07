Autohandelaren houden met moeite de showrooms gevuld

Op de Industrieweg in Meppel merken ze die toename dagelijks. "We beginnen vaak op maandag met een volle showroom en dan kijken we elkaar op vrijdag aan omdat we snel nieuwe auto's moeten kopen", verklaart Anis Jadib van Car & Bike. "Dat hadden we een jaar geleden niet bedacht. Dat tempo kan echt heel hoog liggen."

Nieuwe uitdagingen

Jadibs buurman Rudolf Meijer, van het gelijknamige autobedrijf, moet ook moeite doen om zijn showroom gevuld te houden. "We verkopen normaal vier of vijf auto's in de week. Er waren nu weken bij van tien tot twaalf auto's."

Omdat praktisch alle handelaren dit merken, drogen de vertrouwde kanalen voor nieuwe auto's op. "Je hebt nieuwe uitdagingen", zegt Meijer daarover. "Mensen willen niet in een lege showroom komen. De kunst is om je voorraad up-to-date te houden."

Dat betekent dat Meijer nu ook rechtstreeks bij particulieren inkoopt en ook in het buitenland naar auto's zoekt die aan zijn standaard voldoen. "Normaal zeg je wel eens tegen mensen die hier komen en hun auto aanbieden dat je geen interesse hebt. Maar daar zijn we nu ook meer op ingegaan."

Uit de trein, in de auto

Meijer biedt auto's aan van alle merken en ongeveer tussen de 5.000 en 15.000 euro, om een zo breed mogelijk publiek te trekken. Hij merkt dat zijn klanten vaak op zoek zijn naar persoonlijk vervoer, omdat door corona het openbaar vervoer minder populair is.

Ook Paul de Waal van BOVAG denkt dat mensen nog wat huiverig zijn voor het OV. Daarnaast denkt hij dat door corona grote uitgaven zijn uitgesteld, mensen daardoor meer spaargeld hebben en dat liever uitgeven dan bij de bank wegzetten tegen een lage rente.

Dat laatste ziet ook Anis Jadib. Met zijn bedrijf probeert hij juist unieke auto's en motoren aan te bieden. In zijn zaak staan vooral klassiekers en cabrio's. "Ik denk dat mensen echt toe zijn aan leuke dingen waar je energie van krijgt. Je ziet aan de ogen van mensen dat ze weer plezier krijgen en dat wordt versterkt nu steeds meer mogelijk is."

De BOVAG verwacht dat autobedrijven dit jaar een recordaantal van 1,3 miljoen occasions afleveren. De verkoop tussen particulieren onderling nam dit jaar juist af.