'Meer voorlichting nodig in Aa en Hunze over scheiden PMD-afval'

In de PMD-container horen drinkpakken en verpakkingen van plastic en metaal. Denk aan conservenblikken, vleesverpakkingen en pakken vruchtensap. Te vaak zit er afval in de containers dat er niet hoort, en daar wil de gemeente iets aan doen.

Gft in de oranje

Beleidsmedewerker Luuk Bos rijdt de hele dag op een scooter voor de vuilniswagen uit. Alle containerkleppen doet hij open om te zien of er iets in zit wat daar niet hoort. "Het slechtste wat we tot nu toe in deze week tegen zijn tegengekomen zijn velgen van een auto. Maar vaker zien de we oranje containers vol zitten met papier en karton of etensresten. Dat hoort er gewoon niet in", vertelt Bos.

Containers met verkeerde inhoud krijgen deze week een rode hanger met daarop aangegeven wat niet goed was, en blijven staan. De vuilniswagen voor restafval pikt de afgekeurde containers een dag later op, maar dat afval wordt niet gerecycled.

Onwetendheid

Volgens Bos zit er in de meeste afgekeurde containers niet perse met opzet verkeerd gestort afval, maar weten veel mensen gewoon niet wat er wel en wat er niet in de vuilnisbakken hoort. "We zien bijvoorbeeld plastic tuinstoelen of emmers in de containers. Dat is hard plastic en dat mag niet in de oranje container, maar dat weet niet iedereen". zegt Bos.

Het gevolg daarvan is dat het afvalverwerkingsbedrijf dergelijke partijen afval afkeurt, omdat deze 'vervuild' zijn met afval dat niet te recyclen is. "Goed gesorteerd PMD-afval levert de gemeente geld op, maar voor afgekeurd afval moeten we betalen", legt Bas Luinge uit. "De afvalstoffenheffing is daardoor het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Dat is ongeveer 37 euro per huishouden."

Meer voorlichting

Luinge trekt het boetekleed aan wat betreft de voorlichting over de juiste scheiding van afval. "Blijkbaar hebben we dat niet goed genoeg gedaan. We verwijten de inwoners het ook niet en daarom legen we de container de volgende dag gewoon. Maar we willen de heffingen voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, dus gaan we de komende tijd meer aan voorlichting doen", vertelt Luinge.

Alle oranje containers in Aa en Hunze worden daarom voorzien van een sticker waarop duidelijk staat wat er wel en niet in de vuilnisbak mag. Beleidsmedewerker Bos ziet inmiddels al resultaat. Bos: "Aan het begin van de week moesten we veel meer containers afkeuren omdat er verkeerd afval in zat, zo'n één op de drie was niet goed. Maar vandaag is dat nog maar één op de tien, dus volgens mij worden mensen zich er al wat bewuster van."

Heffing omlaag?

De gemeente Aa en Hunze gaat over twee weken nog eens alle containers controleren. In september herhaalt de gemeente de actie. Aan het einde van het jaar moet duidelijk zijn of de voorlichting heeft geholpen en de afvalstoffenheffing weer omlaag kan.