Aftrap Liefdescircus: een heel jaar feest onder de regenboogvlag

Het Liefdescircus reist heel 2021 van hot naar her in Zuidoost-Drenthe om neer te strijken voor bijzondere evenementen of feesten, legt medeorganisator Wesly Struik uit. "Het biedt regenbogers de gelegenheid om elkaar op een ongedwongen manier te kunnen ontmoeten."

Roze kerk

Het circus komt voor uit het Regenboogfestival dat Struik samen met Angelo Wensing in 2019 organiseerde op de Emmer stadsvloer. Bezoekers konden onder meer 'trouwen' in een roze kerk of meedansen in een silent disco. Ondanks het ludieke karakter stak er een serieuze gedachte achter het festival: de acceptatie van lhbti'ers.

"Het festival werd zo goed ontvangen dat we al snel plannen kweekten voor een vervolg", aldus Struik. "Maar we wilden het ook breder trekken. In principe is het zonde dat je zoiets slechts een keer per jaar organiseert."

Gemaskerd bal

Die gedachte vormde de kiem voor het Liefdescircus. "Elke laatste donderdag van de maand houden we een activiteit in het Rensentheater. Denk aan een concertje met een hapje en een drankje. Op die manier ontstaat er echt een plek voor deze community."

Tegelijkertijd gaan Struik en Wensing de komende tijd op tournee in en rond Emmen. "In Club Limbo werken we aan een gemaskerd bal en in de bioscoop gaan we in plaats van een ladies night voor een rainbow night."

Een avondje in een trampolinepark en een lezing in de Emmer bieb staan ook op het programma. "Nikkie de Jager (NikkieTutorials, visagiste en YouTuber die in januari in een video vertelde dat ze transgender is, red.) staat in dat laatste geval hoog op mijn lijstje."

Het Regenboogfestival kan dit jaar niet doorgaan. Ondanks de versoepelingen is het te krap wat betreft de voorbereidingen, aldus Struik. Er wordt daarom gemikt op volgend jaar.

De roze kerk waar je tijdens het Regenboogfestival in 2019 in kon trouwen (Rechten: RTV Drenthe)

Respect en waardering

Het Liefdescircus is niet alleen bedoeld als een rondreizend feestje. Het moet ook bijdragen aan meer respect en waardering voor lhbti'ers. "Ook in Nederland zijn we er nog niet, wat dat betreft. Lang niet alles kan nog gezegd worden. Of je uiten zoals je bent." Met een Regenboogfestival en een Liefdescircus hopen Struik en Wensing bij te dragen aan een groter begrip.

"In 2019 zag ik twee jongetjes tijdens het festival om zich heen kijken. Ze liepen hand in hand. Wisselden een zoen uit. Wat fijn dat het kan vandaag, hoorde ik ze zeggen. Ik ben er gewoon trots op dat we ze zo'n moment hebben kunnen geven."