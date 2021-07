Nieuwe troef politie: slimme camera's moeten mobiel gebruik opsporen

De politie in Drenthe maakt vanaf vandaag gebruik van slimme camera's, onder meer op de N34. De zogeheten MONOcams moeten bestuurders herkennen die een apparaat in de hand hebben achter het stuur.

De camera's beoordelen niet of iemand echt belt, appt, een navigatiesysteem bedient of door een muziek-afspeellijst scrolt. "Tijdens de pilot die nu is afgerond heeft de camera geleerd wanneer er sprake is van een overtreding. Als hij ziet dat iemand achter het stuur mogelijk een telefoon in de hand heeft, dan geeft hij deze 'hits' direct door aan een agent. Die beoordeelt of het inderdaad klopt dat een bestuurder niet handsfree bezig was", schrijft de politie.

Afleiding

De MONOcam is een belangrijke troef om de wegen een stuk verkeersveiliger te maken. Afleiding in het verkeer, één van de grootste veroorzakers van verkeersongelukken, moet zo worden tegengegaan. "Dat doen we door agenten in te zetten, maar ook met behulp van technische middelen, zoals de MONOcam", aldus Paul Broer, die zich binnen de politie richt op het verkeer.

Privacy

Zorgen over privacy zijn volgens Broer onnodig. De MONOcam is de afgelopen anderhalf jaar namelijk getest en in die fase is ook gekeken of de camera voldoet aan de privacywetgeving. "De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het proces goedgekeurd. Dat betekent dat we ons met de MONOcam houden aan de wet- en regelgeving rond privacy." Zo worden gezichten van medepassagiers geblurd en foto's van de overtreder in kwestie worden na beoordeling gewist van de MONOcam. Foto's van overtreders blijven daarna enkel opgeslagen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), wat ook gebruikelijk is met foto's die gemaakt zijn met flitspalen.

Het is de bedoeling dat alle politie-eenheden in Nederland gebruik gaan maken van de slimme camera.