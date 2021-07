Leerlingen met autisme runnen voor één dag bioscoop: 'Wel een beetje spannend'

Bezoekers verwelkomen, popcorn scheppen en achter de kassa staan: leerlingen van de havo1-klas van RENN4 De Atlas uit Assen hebben wel een hele bijzondere schooldag gehad. In plaats van een dag vol lessen hebben ze gewerkt in de Groninger bioscoop Kinepolis. De leerlingen en de docenten vonden het wel 'een beetje spannend'.

Het gaat om een groep leerlingen die gediagnosticeerd zijn met het autismespectrumsyndroom (ASS). Deze jongeren hebben vaak al een achterstand in de maatschappij. Door een dag mee te lopen, krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen en beleven ze hoe het echt is in de maatschappij. Daarbij is veel hulp van leiders, de docent en ook van de medewerkers van de bioscoop.

Om helemaal klaar te zijn voor deze dag hebben de leerlingen al enkele lessen gehad. Zo zijn ze goed voorbereid en dat is fijn voor leerlingen die normaal gesproken helemaal in een structuur leven. Ardi Sanwikrama is docent van de leerlingen en was bijna twintig jaar werkzaam in de bioscoop: "Het zijn over het algemeen jongeren die niet zo goed zijn in groepen. Met dit soort dagen willen wij hun leven verbreden. Buiten de klas en buiten het schoolleven."

'Wel een beetje spannend'

Op alle facetten in de bioscoop zijn de jongeren ingezet. Zo is er iemand die de bezoekers welkom heet, iemand die de popcorn vers bereidt en klaarzet en er zijn zelfs leerlingen die achter de kassa mogen plaatsnemen. "Het is allemaal wel een beetje spannend", zegt de nieuwe caissière. Na het oefenen met de teamleiders zijn de leerlingen wel klaar voor het echte werk, vinden ze.

De stagedag in de biosscoop is onderdeel van de stageweek die de leerlingen lopen. Eerder in de week zijn ze al werkzaam geweest bij bedrijven van familie en vrienden. Twee van de leerlingen hebben zelfs een looproute bedacht door Veenhuizen.

'De leerlingen zeggen waar het op staat'

Douwe Vos is de bedrijfsleider van de bioscoop en is helemaal enthousiast over dit project: "Deze jongens en natuurlijk het meisje staan iets verder van de maatschappij af en omdat wij als bioscoop maatschappelijk betrokken willen zijn, vonden wij dit een heel goed idee."

Vos vindt het een hele leuke dag. "Het is wel wat uitdagender dan ik had verwacht. Maar ik vind het wel echt super om te doen", zegt hij. De leerlingen, die allemaal tussen de 12 en 15 jaar oud zijn, zeggen gewoon waar het op staat. Dat is iets waar Vos erg van geniet.

De leerlingen mochten tot na de eerste voorstelling blijven, maar tijdens de pauze waren ze al aardig moe. Van alle inspanningen van de voorbereiding, maar ook van de spanning voor wat er nog gaat komen. Ze mochten namelijk ook echt meedraaien tijdens de eerste voorstelling.