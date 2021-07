Drentse vliegtuigspotters zien ongeluk met F-16 op vliegbasis Leeuwarden

Bij Vliegbasis Leeuwarden waren rook en een parachute zichtbaar, nadat de F-16 het gebouw in was gereden (Rechten: Persbureau Meter)

Op Vliegbasis Leeuwarden is vanochtend een Belgisch F-16 gevechtsvliegtuig tijdens het opstarten een gebouw in gereden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Drentse vliegtuigspotters zagen het ongeluk gebeuren.

De liefhebbers trokken naar de vliegbasis omdat het de laatste dag zou zijn dat de F-16 vliegtuigen te zien waren. Ze stonden op de spotplaats met hun camera's in de aanslag toen ze opgeschrikt werden door een harde knal. "Opeens hoorden we een heleboel lawaai. We keken naar rechts en zagen rook. Er vloog een parachute door de lucht", vertelt één van de vliegtuigspotters.

Schietstoel

De vlieger wist zich op tijd in veiligheid te brengen door van zijn schietstoel gebruik te maken, schrijft het ministerie van Defensie. "We zagen dat de parachute veilig op de grond terechtkwam, dus dat was al een hele opluchting, maar het was wel even afwachten op dat moment."

Al snel komen de hulpdiensten naar de plaats van het ongeval. De vlieger die met zijn parachute landde is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een Belgische crew chief moest naar het ziekenhuis. "Ik dacht eerst nog dat het een soort spektakel was, dat het ingestudeerd was, maar het bleek een ongeluk te zijn", vertelt de vliegtuigspotter. "We kwamen erachter dat het vliegveld gesloten bleef, waarschijnlijk ook de rest van de week nog, dus toen zijn we maar weer naar huis gegaan."

Onderzoek

Volgens het ministerie van Defensie is de F-16 bij het opstarten uit zichzelf gaan versnellen. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. Hierbij zijn de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid betrokken.