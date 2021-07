Assen gaat toch 'in tempo' doorbouwen in Kloosterveen na 2030

Assen moet ook na 2030 stevig doorbouwen in de wijk Kloosterveen en zich niet alleen richten op bouwen in de binnenstad en in het Havenkwartier. Dat wil een overgrote raadsmeerderheid. En dus komt die hogere bouwambitie voor Kloosterveen alsnog in de Omgevingsvisie 'Assen nog mooier', het nieuwe toekomstplan voor Assen tot 2040.

Door ruime steun vanavond voor een amendement van ChristenUnie en PvdA wordt hiervoor de Omgevingsvisie aangepast. "We kunnen als Assen een belangrijke plek innemen in de enorme woningbouwopgave waarvoor ons land staat", stelt CU-raadslid Cor Staal.

'Onder een steen'

"Je moet wel onder een steen liggen als je die enorme opgave niet ziet", gaf Staal als sneer naar fractievoorzitter Hans Marskamp van GroenLinks. Die wil niet verder de weilanden in bij Kloosterveen en is bang voor vertraging van de woningbouwplannen in het stadscentrum, waar vooral winkelleegstand opgelost moet worden.

Het college van B en W wilde het na 2030 rustiger aan doen met huizen bouwen in Kloosterveen. Het college wil de blik de komende jaren vooral richten op bouwen in de binnenstad en het Havenkwartier. Daarvoor lanceerde de gemeente vorige week het ambitieuze plan 'Assen Centraal', met 1300 huizen die binnenstedelijk gebouwd moeten worden.

Schreeuwende behoefte

Voor Kloosterveen staan de komende tien jaar nog 800 tot 975 woningen gepland. Daarna wil het college de nieuwbouw afschalen naar nog 500 tot 750 huizen tot 2040. Maar volgens ChristenUnie, PvdA, VVD, Stadspartij PLOP, 50PLUS en ook SP is dat veel te weinig. Vooral omdat er een schreeuwende behoefte is aan woningen.

Onlangs zijn er sinds lange tijd weer nieuwe bouwkavels uitgegeven in het nieuwste uitbreidingsplan Kloosterakker. Voor een kleine vijftig kavels meldden zich meer dan 260 belangstellenden. Dat er ruim 200 mensen vervolgens teleurgesteld moesten worden, noemde de PvdA vorige week 'een schertsvertoning'.

In tempo doorbouwen

Daarom willen de meeste fracties graag in Kloosterveen 'in tempo' blijven doorbouwen, ook na 2030. Er is nog ruimte voor 2500 woningen, volgens de structuurvisie Kloosterveen. En die huizen moeten er ook gewoon komen, vindt een raadsmeerderheid.

"Het ontwikkelingstempo van 140 huizen per jaar in Kloosterveen is door de stikstofproblematiek niet gelukt. We lopen dus al achter. Gezien het landelijke tekort aan woningen, is het eerder logisch om de bouw in Kloosterveen op te schalen, dan af te zwakken", aldus het CU-raadslid Staal.

GroenLinks trapte als enige partij op de rem bij verdere uitbreiding van Kloosterveen. Dat wil Kloosterveen niet ongebreideld laten groeien en is bang dat uitbreiding van de wijk ten koste gaat van de plannen voor de binnenstad en het Havenkwartier.

Zoekgebieden zonneparken en windmolen eruit

Waar de ambitie voor bouwen in Kloosterveen door de raad vanavond werd opgeschroefd, ging die voor grootschalige energieopwekking omlaag. Het college had in de Omgevingsvisie ook nieuwe zoekgebieden ingetekend voor eventuele zonneparken of windmolens.

Maar door een amendement van de CU, gesteund door VVD, PvdA, Stadspartij PLOP, 50PLUS, CDA en SP werden de zoekgebieden weer uit het Asser toekomstplan geschrapt. De partijen vinden dat de gemeente eerst verder moet met de plannen voor zon op dak en met de elf locaties voor zonneparken die al eerder in Assen zijn aangewezen en waar druk aan gewerkt wordt. En als er nieuwe zoekgebieden in beeld zijn, moet er eerst overleg komen met bewoners, vindt een meerderheid.

Geen onderzoek openluchtbad

Stadspartij PLOP deed, samen met de PvdA, nog een ultieme poging om via een amendement ook weer een openluchtzwembad op de toekomstkaart te krijgen voor Assen. Beide partijen vinden dat er 'minstens een haalbaarheidsonderzoek voor een buitenbad' in de Omgevingsvisie moet worden opgenomen. Ze vinden het niet te verteren dat een provinciehoofdstad als Assen geen eigen openluchtbad heeft en dat inwoners hiervoor naar Vries moeten, of nog verder weg. CDA, 50PLUS en ook SP deden hier graag aan mee. Maar met vijftien stemmen vóór en zestien tegen ging het zwembadverzoek weer snel kopje onder.

