Aandacht voor platteland tijdens Dorpenfestival in Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze was donderdag het kloppende hart van het allereerste landelijke Dorpenfestival. Het evenement is bedoeld om de plattelandsdorpen goed in de schijnwerpers te zetten.

De eerste editie van het festival moest eigenlijk vorig jaar plaatsvinden in Annen, maar vanwege het coronavirus ging daar een streep door. Dit jaar is daarom gekozen voor een digitale versie.

Impact

Volgens organisator Anke Glasmeier komt het idee voort uit de samenwerking die het Rijk, de provincies en de waterschappen met elkaar hebben. Vaak gaat er dan veel aandacht uit naar het stedelijke gebied, terwijl onderwerpen als de energietransitie ook spelen in landelijke gebieden. "Voor inwoners daar heeft zo'n thema niet alleen een andere impact, maar zij kunnen ook weer nieuwe oplossingen aandragen."

Een frisse blik, bedoeld voor onder meer bestuurders en ambtenaren waarvoor dit initiatief is opgezet. "Maar ook iedereen die betrokken is bij bewonersinitiatieven kan zich aansluiten", vertelt Glasmeier. Met het Dorpenfestival moet inzichtelijk gemaakt worden wat er speelt onder de dorpelingen en op welke gebieden er van hen geleerd kan worden. Verschillende thema's komen daarbij aan bod: van leefbaarheid tot economie en van klimaat tot zorg. "Het gaat erom hoe we dat allemaal zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en dat met elkaar kunnen doen."

Aa en Hunze

Aa en Hunze is kenmerkend voor een plattelandsgemeente en dus een geschikte locatie om het online festival te organiseren. "Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik moest zoeken waar het precies lag", vertelt Glasmeier. "Ik was er nog nooit geweest, maar de omgeving is prachtig en Drenthe is prachtig. Het is hier ruimtelijk en groen."

Toch waren de organisatoren vandaag vooral druk met het Dorpenfestival en minder met de omgeving. Er werden talkshows, interviews en verschillende webinars georganiseerd. Maar natuurlijk was er ook de kans om mee te praten, contacten op te doen en inspiratie te vinden en vooral de kansen te zien van het platteland. "We kijken daarom ook terug op een zeer geslaagde dag. Het was gevarieerd, met zowel sprekers als vragen van kijkers", aldus Glasmeier. "En de deelnemers kwamen vanuit allerlei bestuurslagen, zoals waterschappen, provincies en gemeenten."

Belangstellenden kunnen binnenkort op de website van het Dorpenfestival terecht voor de herhalingen van het gestreamde evenement.