Moties in raad Assen: vrouwen erin, kernwapens eruit

In Assen wil D66 dat er meer straten naar vrouwen vernoemd worden. Want de verhouding tussen man en vrouw bij straatnamen is erg scheef, zo constateert de partij. "Gelijke rechten voor vrouwen is nog steeds niet vanzelfsprekend, wat wel zou moeten."

Daarom kwam D66 vanavond met een motie in de gemeenteraad, en die kreeg voldoende steun.

Volgens D66 ontstaan straatnamen in Assen niet zomaar. Er is een Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, die het college van B en W adviseert bij nieuwe straatnamen, namen voor pleinen of rotondes. Maar volgens D66 kunnen er ook ideeën voor mogelijke straatnamen aan deze commissie doorgegeven worden.

Vrouwenwijk of -buurt

"Burgemeester en wethouders zouden deze club er daarom op moeten wijzen dat ze meer aandacht moet geven aan vrouwen bij het vernoemen van nieuwe straten", aldus D66-raadslid Wilfried de Jong in een motie. "En dan zouden we bij voorkeur een nieuwe wijk of buurt willen vernoemen naar vrouwen en meisjes die van betekenis zijn geweest voor Assen of eventueel Drenthe." Inwoners zouden dan gevraagd kunnen worden wie zij als belangrijke Asser vrouwen zien. De Jong opperde zelf bijvoorbeeld een heldinnenwijk- of buurt.

Personen van betekenis

Een raadsmeerderheid, twintig vóór en elf tegen, vindt het een prima idee om de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op straatnaambordjes in Assen wat recht te trekken. Maar voor Stadspartij PLOP, 50PLUS, CDA en de mannelijke helft van de PvdA hoeft het allemaal niet zo nodig.

Stadspartij PLOP vindt het vooral belangrijk 'dat personen aan straatnamen worden verbonden die van betekenis zijn geweest voor Assen'. "En dan gaat het er vooral om wat die persoon precies voor onze stad betekend heeft. Maar bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur wel uit naar een vrouw", aldus Lia de Ruiter van PLOP. Zo is er de Maria in CampisIaan, vernoemd naar het vrouwenklooster dat ooit in Assen stond, en in Assens jongste wijk Kloosterveen ligt de Aletta Jacobsweg, de voorvechtster voor het vrouwenkiesrecht.

Dineke van As

Burgemeester Marco Out gaf zelfs al een klein voorzetje. Hij droeg Dineke van As-Kleijwegt (79) voor, de PvdA-bestuurder die dik zeventien jaar burgemeester was in Assen en daarvoor Drents gedeputeerde en Statenlid. Na haar afscheid in 2007 is Van As in Assen blijven wonen. "En ik wens haar nog heel veel gezonde jaren toe, want het is wel de gewoonte dat we pas een burgemeester vernoemen, na diens dood", aldus Out.

Kernwapenverbod tekenen

Behalve meer vrouwen op straatnamen, stortte de gemeenteraad zich vanavond op de kernwapens, en het verbod ervan. GroenLinks wil namelijk dat Assen meedoet met een actie die ervoor moet zorgen dat Nederland zo snel mogelijk het VN-Kernwapenverbod uit 2017 tekent. Het gaat om het ICAN Cities Appeal, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Gemeentes roepen via dit appel de nationale overheid op om zo snel mogelijk het VN-Kernwapenverbod te tekenen. Een grote groep steden heeft inmiddels dit ICAN Cities Appeal getekend. Dat deed ook de vereniging Burgemeesters voor Vrede, waar ook burgemeester Out in zit. Het is 6 augustus 76 jaar geleden dat de bevolking van Hiroshima en Nagasaki werd getroffen door kernbommen.

'Weinig effect, wel goed gevoel'

Volgens de ChristenUnie zal de actie van Assen 'weinig effect' hebben. "Wie is er nu niet tegen kernwapens. De Asser raad is eigenlijk niet de plek hiervoor. Want wij zullen niet het verschil maken, dit signaal geeft alleen een goed gevoel", aldus CU-raadslid Bert Wienen.

Toch stemde ChristenUnie voor de motie, net als PvdA, D66, 50PLUS en SP. Stadspartij PLOP, CDA en VVD waren tegen. "Dit is iets wat thuishoort in de Tweede Kamer. Daar moeten de partijen het kabinet erop aanspreken. Dus als je wat wilt, gebruik dan je Haagse lijntjes", aldus de VVD.

Maar met 21 stemmen vóór en tien tegen, gaat Assen uiteindelijk ook de oproep aan de regering steunen, om nu alsnog zo snel mogelijk het VN-kernwapenverbod goed te keuren. "Dat mag ook wel eens, het verdrag is van 2017 en we zijn alweer jaren verder", besloot Hans Marskamp van GroenLinks.