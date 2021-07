Harrolf Staal maakt docu over zijn autisme: 'Labels zijn dynamisch'

Rain man of Kees Momma: het zijn bekende autisten, maar volgens filmmaker Harrolf Staal geven ze niet het totale plaatje van autisme weer. "Als je op YouTube op 'autisme' zoekt, krijg je best wel van die generieke uitlegvideo's van dokters. Mijn idee was om daar een persoonlijk verhaal van te maken van hoe een autistisch leven eruitziet."

Staal kreeg de diagnose autisme al als kind. Hij was een stil teruggetrokken jongetje, maar werd aan de andere kant als opstandig gezien en vaak de klas uitgezet. Hij gooide het roer om toen hij 18 jaar oud werd.

"Ik zat alleen maar te gamen en dacht: dit kan niet verder gaan, ik heb behoefte om mensen te ontmoeten. Toen heb ik een assertiviteitstraining gevolgd waarin ik allerlei ongemakkelijke dingen moest doen." De training eindigde met een stage bij een reclamebureau waar Staal zich uiteindelijk helemaal kon ontpoppen en leerde zichzelf vooral niet te serieus te nemen.

Niet capabel voor rijbewijs

Net op het moment dat hij zelf bijna het 'autisme-label' vergat, werd hij er weer op een nare manier mee geconfronteerd. Staal wilde zijn motorrijbewijs halen en zijn instructeur in Beilen zei dat hij een 'rugzakje' had en daarom een speciaal examen bij het CBR moest doen. Hetzelfde gebeurde bij zijn autorijbewijs waar hij voor een gesprek van een kwartier 200 euro moest neerleggen omdat hij autistisch is.

"Dat is nog iets heel doms van het CBR", licht Staal toe. "De gedachte dat autisten niet capabel genoeg zijn om een voertuig te besturen. Terwijl ik denk dat juist ook autisten in zoiets heel goed zouden kunnen zijn, omdat ze er misschien helemaal door gefascineerd zijn."

'Labels zijn dynamisch'

Het is een van de redenen waarom Staal hoopt mensen met de film te kunnen bereiken. Zodat ze niet te snel oordelen op basis van labels. "Als mens ben je flexibel en kun je veranderen", vertelt hij. "Labels zijn dynamisch, ook als je een label als 'autisme' krijgt opgeplakt of iets als 'bipolair' of 'burn-out'. Dat zijn denk ik allemaal dingen waar je mee kan leren omgaan. Je kan jezelf altijd verbeteren."

Gesprekken met het Alfa College in Hoogeveen lopen om de film misschien in de toekomst als lesmateriaal binnen het domein zorg & welzijn te gebruiken.

De documentaire is te zien via onderstaande link

Gelukkig Autistisch