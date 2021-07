Op zoek naar verschillen zand- en veen-Drenten in Tussen Zand en Veen

Het standaard vooroordeel is toch wel dat Drenten uit het veengebied van nature wat ruiger en directer zijn dan hun provinciegenoten uit de zanddorpen. Maar klopt dit eigenlijk wel? "Veen-Drenten zijn messentrekkers, wordt weleens gezegd, hè. Ze zijn veel roeger. Wij praten er altijd een beetje omheen", zegt Oosting, geboren en getogen in het zanddorp Hooghalen. "Jullie willen graag aardig gevonden. Daar hebben wij minder last van", nuanceert Van der Laan, die uit 2e Exloërmond komt.

'Robbert overtuigd van verschillen'

"Er is door de jaren heen al zoveel gezegd over zand- en veen-Drenten dat wij dachten: we moeten die verschillen eens uitzoeken", vertelt Oosting over de aanleiding van het nieuwe programma. Van der Laan: "Robbert is ervan overtuigd dat er verschillen zijn, maar of dat echt aan de zand- of veenachtergrond ligt, vraag ik mij af."

Voor ze op zoek gaan naar die verschillen, duiken de twee eerst de geschiedenis in om de oorsprong van de zand- en veengebieden onder de loep te nemen. Daarmee begint de serie vanavond. De presentatoren hebben de opnames inmiddels achter de rug. Oosting: "Mijn mening over veen-Drenten is wel veranderd, in positieve zin."