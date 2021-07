Meppel wil 2,65 miljoen euro investeren in binnenstad

Het plan wordt in de loop van dit jaar verder uitgewerkt. Wel is duidelijk waar Meppel op inzet: verder werken aan het compacter maken van de binnenstad om leegstand te verminderen en het groener maken van de straten. Ook wil de gemeente passende woonruimte in de binnenstad stimuleren en moet het culturele aanbod versterkt worden.

Fietsplannen zijn cruciaal

Het verbeteren van fietsvoorzieningen en fietsbereikbaarheid van de binnenstad is cruciaal in de plannen. Dat is een voorwaarde in de aanvraag; de gemeente moet tenminste 30 procent van de subsidie (795.000 euro) besteden aan het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets.

"Met dit bedrag kan Meppel zich verder ontwikkelen als een gemeente met een sterke, toekomstbestendige binnenstad", licht wethouder Robin van Ulzen toe. "Dit sluit aan bij het grote regionale verzorgingsgebied van Meppel. Hiermee blijft Meppel een goed bereikbare gemeente waar men prettig kan wonen, ondernemen en recreëren. Ook kunnen we inwoners uit omliggende gebieden blijven bedienen met een aantrekkelijke compacte binnenstad."

Groenmarkt mag groener

Vanuit Meppel wordt positief gereageerd op de aanvraag. "Het hangt ervan af waarvoor het geld gebruikt wordt, maar we zijn er blij mee", vertelt Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel. "Ik ben heel benieuwd naar de uitwerking. Persoonlijk zou ik heel blij zijn als het ingezet wordt voor meer groen in de binnenstad. Het Prinsenplein moet op de schop. Een inwoner opperde onlangs om daar een groene gracht te creëren. Ik hoop dat ze dit geld daarvoor gaan gebruiken zodat het een mooi binnengebied wordt. Verder mag de Groenmarkt wel iets groener."

Ook vanuit de ondernemersvereniging klinkt een positieve toon. "Ik denk dat het heel verstandig is om te doen", zegt winkelier Ernst Hakman. "Na corona zie je dat de kleinere steden zoals Meppel het heel goed doen. Die voorsprong moeten we vasthouden. Het zou mooi zijn als de ondernemersvereniging kan meepraten over de verdere invulling."

