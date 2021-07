Faillissementsfraude, verduistering en vervalsing: Gieterveense de cel in

Een 64-jarige vrouw uit Gieterveen moet voor faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en verduistering een celstraf twee jaar de cel in. Tegen de vrouw was drie jaar geëist, maar de rechter vond onvoldoende bewijs om de vrouw ook te veroordelen voor het oplichten van een transportondernemer en sprak haar hiervan vrij.

De zakenvrouw was sinds 2004 bestuurder van een administratiekantoor dat in 2011 failliet ging. Ze verzuimde haar curatoren te voorzien van de nodige inlichtingen. De curatoren deden vier jaar later aangifte. Daarbij bleek dat zij anderen overhaalde grote investeringen te doen, waarbij ze papieren vervalste en een bank in San Marino opvoerde die niet bleek te bestaan. Het geïnvesteerde geld verdween in eigen zak.

De rechter tilde er zwaar aan dat het tot op de dag van vandaag voor de curatoren niet inzichtelijk is hoe de faillissementen moeten worden afgewikkeld. Hierdoor blijven schuldeisers (zoals investeerders) gedupeerd. De Gieterveense laat een patroon zien en houdt geen enkele rekenschap met anderen die door haar handelswijze schade oplopen, zei de rechter. De vrouw toont geen inzicht, geen reflectie of enige vorm van empathie. Ze legt, aldus de rechter, alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf neer en blijft hierin volharden.

Verdwenen

De vrouw werd eind 2016 al voor deze feiten opgepakt, maar verdween en bleef voor justitie buitenbeeld. Ze werd later bij toeval weer aangehouden. De rechter hield rekening met het tijdsverloop, hoewel dit de vrouw zelf valt te verwijten. In haar nadeel hield de rechter ook rekening mee dat de vrouw in 2018 al eens in België werd veroordeeld voor fraude en vervalsing van documenten. Ze handelde samen met een inmiddels oud-notaris uit Emmen. Tegen deze 73-jarige man werd een werkstraf van 100 uur geëist. Hij hoort op 22 juli zijn straf.