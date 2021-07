Meppel helpt ouders met programma 'Kansrijke Start' bij start gezinsleven

Het actieprogramma 'Kansrijke start' maakt ouders bewust van wat nodig is om gezond zwanger te worden en goed voorbereid te zijn op het ouderschap.

"Het ouderschap is één van de mooiste, maar ook ingrijpendste veranderingen in een mensenleven", zegt wethouder Jaap van der Haar. Hij is erg blij met het programma. "Een goed begin is essentieel. De professionals hebben samengewerkt aan dit programma en gaan nog intensiever samenwerken aan een gezonde start van Meppeler gezinnen. Van verloskundigen tot medewerkers van de bibliotheek en van kinderfysiotherapeuten tot verpleegkundigen van het consultatiebureau. Dat maakt deze aanpak zo sterk. Iedereen die zich betrokken voelt bij het welzijn van jonge kinderen brengt zijn kennis en expertise in."

Eigen bubbel

Ook de zorgmedewerkers zijn erg blij met de samenwerking. "Toen ik de overstap maakte naar de JGZ, ontdekte ik pas hoe sterk alle partijen soms nog in hun eigen 'bubbel' zitten", zegt Renate van Logchem op de projectwebsite. "We willen als JGZ graag korte lijnen en een goede overdracht na de bevalling. Zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk misverstanden ontstaan en dat jonge moeders na de bevalling direct de juiste ondersteuning krijgen."

Tolkenproject

Een goed voorbeeld van de samenwerking is volgens verloskundige Nelleke Gosker het overleg over kwetsbare zwangeren. "We signaleren dankzij dit overleg eerder dat er iets mis is en dat er bijvoorbeeld psychische begeleiding nodig is, of hulp bij de huisvesting. En er wordt nu veel meer geregeld vóórdat de bevalling plaatsvindt, in plaats van erna."

Daarnaast is er een tolkenproject. De zorgverleners maakten vaak gebruik van een tolkentelefoon, terwijl dit erg kostbaar is. Tot Goskers verrassing namen twee van haar cliënten een vriendin mee die goed kon tolken. "Toen dacht ik: er lopen vast meer mensen rond die dit vrijwillig willen doen. Met hulp van de welzijnsorganisatie zoeken we nu naar geschikte vrouwen, die na een korte scholing van ons en de JGZ kunnen bijspringen als tolk."

