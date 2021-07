'Laat geruzie met bewoners rond gasloos Kloosterveen een les zijn'

In Kloosterveen hebben bewoners er goed aan gedaan een vuist te maken in de omschakeling naar duurzame energie, ziet VVD'er Mark Strolenberg (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Drents PVV-fractieleider Nico Uppelschoten is er helder over, na het gesprek wat hij had met de werkgroep

Duurzaam Kloosterveen. "Kom niet vanuit je eigen geloof prediken hoe een wijk van het gas af moet, maar neem mensen mee."

'Zorgen voor draagvlak'

Ook de Drent Mark Strolenberg, die in de wachtkamer zit als VVD-Tweede kamerlid, was vanmorgen in Kloosterveen om zijn oor te luister te leggen over wat er allemaal misging de afgelopen maanden in de beoogde startwijk. Het viel Kloosterveen rauw op het dak dat de gemeente de wijk graag voor 2030 van het gas af wilde en het liefst allemaal aan de volledig electrische warmtepomp wilde hebben. Een opstand in Kloosterveen was geboren, vooral toen ze ontdekten dat dezelfde verantwoordelijke wethouder zich in Den Haag sterk maakte voor de zogeheten doorzettingsmacht, die in feite neerkomt op dwang.

"Het verhaal Kloosterveen geeft maar weer eens aan dat het belangrijk is, als je dit soort plannen maakt, dat er draagvlak is. En dat je als overheid de mensen in een vroegtijdig stadium al meeneemt in de keuzes die je kunt maken om van het gas af te gaan. Maar zorg dan ook voor keuzemogelijkheden, en bepaal als overheid niet van tevoren de beste techniek voor ze, zoals in Kloosterveen", aldus Strolenberg.

Geen dwang

Voor de VVD-Kamerfractie is doorzettingsmacht als uiterste middel ook beladen, net als voor de Kloosterveners. "Wijken onder dwang van het gas af krijgen; dat is niet onze insteek. Wat ons betreft moet die mogelijkheid er helemaal niet zijn", zegt Strolenberg.

Dat wethouders in een uiterste situatie toch de laatste huizen met dwang van het gasnet af willen krijgen, is volgens Strolenberg niet aan hen. "Zij kunnen wel graag willen dat het er door de minister doorgedrukt wordt, maar daar gaat de Tweede Kamer nog altijd over. Die dwang stond ook in de Regionale Energie Strategie (RES) van Drenthe. Maar daarvan hebben tien van de twaalf gemeenteraden in deze provincie afgelopen maand gezegd 'dat moet maar even niet'. Dat lijkt me een duidelijk signaal", aldus Strolenberg.

Vuist maken helpt

Volgens VVD'er Strolenberg is de les uit Assen wel duidelijk. "Het is belangrijk om mensen goed te betrekken bij de energietransitie. In Kloosterveen lijkt het nu goed te komen. Het mooie is dat de mensen zich hier snel hebben verenigd, waardoor ze een vuist hebben kunnen maken om voor hun eigen belangen op te komen. Dat heeft gewerkt. En hopelijk trekt de gemeente daar ook lessen uit."

Volgens Strolenberg kan dit voor andere gemeenten een belangrijke waarschuwing zijn. "Beslis niet over ze, maar met ze. Want alles wat er achter de voordeur gebeurt, daar gaat de gemeente niet over, maar de mensen zelf. Met duidelijke communicatie kun je heel veel bereiken."

Eerlijke rekensom

Ook een eerlijke rekensom, over de exacte kosten van de energietransitie voor burgers, is volgens Strolenberg en Uppelschoten van wezenlijk belang. "Mensen willen toch weten wat het voor hun portemonnee betekent. Als ze een forse investering moeten doen om van het gas af te gaan, is het belangrijk dat je precies voorrekent wat ze ervan terugzien op hun jaarlijkse energierekening. Want in hoeverre betaalt zich dat terug, dat ze van het gas afgaan? En in hoeveel jaren? Want als iemand net 15.000 euro geïnvesteerd heeft in een nieuwe keuken, dan zit je niet direct te wachten op nog zo'n prijs voor een warmtepomp en de bijkomende kosten die er nog achteraan komen", aldus Strolenberg.

Nuttig bezoek

De werkgroep Duurzaam Kloosterveen noemt het Haagse en provinciale bezoek van vandaag 'erg nuttig'. "We hebben toch een ander beeld gekregen van hoe ze in Den Haag aankijken tegen de overstap naar aardgasvrij. Daar is niet de insteek dat alles volledig van het gas af moet. Ze denken, net als wij, ook in combinaties bij de overstap naar duurzame warmtebronnen, als het maar de uitstoot van CO2 terugdringt. We proeven meer redelijkheid in hun opstelling voor de overstap naar duurzaam dan dat de wethouder van Assen liet zien", vertellen Anita de Rijke en Dick van den Brand.

Winst is, volgens het duo, dat bij de politici nu goed geland is wat de omschakeling naar duurzame energie in de praktijk betekent voor burgers. "Ze bedenken van alles in Den Haag en in het provinciehuis. Maar ze vergeten wat voor impact dat heeft achter de voordeur bij mensen. Daar zijn ze nu wel achter."

Status startwijk 'duister'

Waar de werkgroep Kloosterveen nog wel verrast over is, is de exacte status van gasloze startwijken. "De VVD-Kamerfractie kende het fenomeen startwijk niet eens. En ze vroegen zich serieus af welke financieringsmogelijkheden dat nu precies oplevert, als voordeel. Dus dat willen we nog wel even goed uitgezocht hebben, want het lijkt ineens heel duister."

Eerder deze week heeft de werkgroep Duurzaam Kloosterveen nog met de gemeente afgesproken dat de status als gasloze startwijk overeind blijft. "Dat we die status zouden behouden had ermee te maken dat deze ons extra subsidiemogelijkheden kan opleveren. Maar als de VVD-politici dat niet eens kennen, dan begin je toch wat te twijfelen", besluit De Rijke.

