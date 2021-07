Stadhuis Meppel bekogeld, verdachte opgepakt

Het stadhuis van Meppel is donderdagochtend bekogeld met stenen. De ramen van de raadszaal zijn daarbij zwaar beschadigd. Voor het incident is een 25-jarige man uit Meppel opgepakt.

Donderdagochtend kreeg de politie een melding. "Iemand heeft daar vernielingen verricht aan het pand", licht een politiewoordvoerder toe. "Diegene hebben we in de directe omgeving aangetroffen en aangehouden." De man is op het politiebureau verhoord en kreeg een proces-verbaal. Daarna werd hij weer vrijgelaten.

De gemeente Meppel heeft aangifte tegen de man gedaan. "De persoon heeft geprobeerd de ruiten van de raadszaal in te slaan", bevestigt een woordvoerder. "Het voordeel van de politiepost in het stadhuis is dat de politie heel dichtbij was." Of de verdachte een bekende van de gemeente en politie was, wil de gemeentewoordvoerder niet zeggen.

