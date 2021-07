Duurzame boarding die CO2 uit de lucht haalt: bij VV Roden kan het

VV Roden toont zich met een nieuwe boarding rondom haar kunstgrasveld voorloper in Noord-Nederland. Vanmiddag werd de boarding - voorzien van zonnepanelen en in staat om CO2 uit de lucht te filteren - onthuld.

De boarding is ontwikkeld door het Rotterdamse bedrijf Softs. Hoewel elders in Nederland het systeem al in gebruik is, is Roden de eerste club in het Noorden die daarmee begint.

Willen voorlopen

VV Roden-voorzitter Hans de Vries is trots op de nieuwe boarding. "Als club willen we voorlopen", zegt hij. "Niet alleen op sportief vlak, maar ook op andere manieren. Duurzaamheid is daarbij belangrijk. We hebben onze kantine al volledig geïsoleerd en de nieuwe kleedkamers zijn duurzaam opgeleverd. Daar past dit goed bij."

Alleen zonnepanelen bleken tot dusverre niet te realiseren. "Niet op de kantine tenminste, want dan zouden we de prachtige bomen op ons sportpark moeten weghalen. En dat willen we niet."

Kost niks

De unieke boarding langs het kunstgrasveld is 18 meter breed en zelfvoorzienend. Ook leuk voor de club: het kost VV Roden niks. "De boarding is door Softs beschikbaar gesteld. Onze investering is nul", zegt De Vries. "Het is niet zo dat wij direct inkomsten krijgen vanuit de energie die wordt opgewekt, maar we krijgen van Softs wel de mogelijkheid om meer investeringen op het gebied van duurzaamheid te doen. Denk daarbij aan LED-verlichting rondom de velden."

Als de vereniging nagenoeg klaar is met duurzame investeringen, zullen de opbrengsten naar de club gaan. Dat Softs bij VV Roden uitkwam, heeft onder meer te maken met de omvang van de club. In totaal telt de vereniging momenteel 875 leden.

Serieus

De Vries vindt het belangrijk dat de club aan de toekomst denkt en daarbij kijkt naar mogelijkheden om te verduurzamen. "Onze leden moeten het gevoel hebben dat wij hier serieus mee bezig zijn. Voor de toekomst is dat heel belangrijk."