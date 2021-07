Proefveld Wijster levert betere aardappelplant zonder glyfosaat

Maar akkerbouwer Robin Bouwmeester uit Wijster heeft nu een proefveld waarbij hij probeert om het zonder glyfosaat te doen. Hij voert de proef nu voor het tweede jaar uit voor de Universiteit Wageningen. "Een jaar is geen jaar, wordt wel gezegd. Dus dit jaar proberen we het nog eens en volgend jaar mogelijk nog een keer", zegt Bouwmeester.

Vroeg ploegen

Normaal mogen boeren pas vanaf 1 februari ploegen, maar Bouwmeester kreeg voor dit experiment ontheffing. Een deel van het perceel ploegde hij om in december, een ander deel in januari en weer een ander deel in februari.

"Vervolgens kijken we wat er gebeurt met het gras als we geen glyfosaat gebruiken. Gaat dat al verteren? En komt er al stikstof vrij zodat de aardappel dat kan opnemen? Want als de aardappelplant de stikstof opneemt, spoelt het ook niet uit naar de bodem", aldus de akkerbouwer.

De resultaten zijn positief. "Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Met minder glyfosaat en minder gewasbescherming kun je een mooier gewas telen. Qua planning is het ook fijn als de grond al klaar ligt, dan hoeft dat in het voorjaar niet meer."

Ploegen in de winter is eigenlijk een werkwijze van vroeger, weet Tienus Berkepies, die het bedacht. "Kijk, ik ben al in de vijftig en kan me herinneren dat we zo'n twintig of dertig jaar geleden in de winter het land op gingen als het weer het toeliet. Dan gingen we het land klaarmaken voor het nieuwe plantseizoen. Maar daarna kwam de regel dat je pas vanaf 1 februari het land op mag en gebeurde dat niet meer", zegt Berkepies.

Berkepies legt uit dat boeren de omgeploegde grond graag een paar maanden laten rusten voordat ze gaan inzaaien. Want dan is het gras wat verteerd en dat geeft weer voeding aan de plant. "Maar op 1 februari is het land vaak nog te nat. Als je dan pas half februari gaat ploegen dan heb je glyfosaat nodig om het gras te verdelgen."

Glyfosaat blijft als noodoplossing

Als het omploegen eerder gebeurt is het gras al goed genoeg verteerd en kan het gebruik van glyfosaat achterwege blijven. Maar helemaal zonder glyfosaat gaat voorlopig niet lukken. "We moeten het wel houden als noodoplossing, want het kan zijn dat het ploegen bijvoorbeeld niet lukt omdat het toch te nat is. Maar als het even niet hoeft, gebruiken we het niet", aldus Bouwmeester.