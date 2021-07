Eerste dag van FestiValderAa 9.5 in Schipborg: 'Het bruist hier weer een beetje'

"Om 18.00 uur is het hier losgebarsten. Het is wel echt anders dan anders, want ze mogen hier minder mensen ontvangen. De organisatoren zouden kunnen zeggen: we doen mee aan Testen voor Toegang (waarbij je voor toegang tot een evenement een negatieve coronatest moet laten zien, red.), maar dat doen ze niet. Ze werken hier met anderhalve meter afstand. Je koopt een kaartje voor een tijdslot en blijft in je eigen 'bubbel'", vertelt Lauret.

Hoe dat werkt? "Het is je gezond verstand gebruiken opletten van onze kant", vertelt organisator Henk Jongebloed. "Dat is zeker te handhaven. Normaal gesproken ontvangen we 8000 mensen verdeeld over 3 dagen. Dus dat lukt ook met de 105 mensen die nu op het terrein lopen."

Editie 9.5

Vorig jaar zou het FestiValderAa een jubileumeditie vieren, editie 10.0. Vanwege de coronaomstandigheden was dit mogelijk en ook dit jaar is het nog niet zoals van ouds. "Normaal ontvangt het festival tussen de 8000 en 9000 bezoekers, nu zijn het er 3000. Het festival heeft dit jaar de titel 'editie 9.5' meegekregen om aan te geven: 'we zijn er bijna, maar nog niet helemaal'", legt Lauret uit.

Voor Jongebloed is het mooiste moment wanneer het festival afgelopen is en hij terug kan kijken op een geslaagd weekend, met tevreden mensen. En dat lijkt te gaan lukken, want "dorpsbewoners, medewerkers en vrijwilligers hebben allemaal een glimlach op hun gezicht. Ze hebben er enorm veel zin in", aldus Lauret vanaf het festivalterrein.

Lees ook: