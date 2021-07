Ex-kankerpatiënt fietst langs alle inloophuizen om geld in te zamelen

Evelien van der Werff fietst in zes weken langs alle inloophuizen van Nederland om meer aandacht te vragen voor mensen die te maken krijgen met kanker. Vandaag fietste ze langs het Hamelhuys in Assen.

Bij het Hamelhuys wordt Van der Werff feestelijk ontvangen door een delegatie medewerkers en bezoekers van het inloophuis. Van der Werff heeft er inmiddels 1.870 van de 2.000 kilometer opzitten en ze noemt de fietstocht 'fantastisch'. "Je verzint iets, je volgt iets waar je diep vanbinnen naar verlangt, je maakt een plan en haalt er wat mensen bij. Iedereen haakt aan. Dat is fantastisch. Ik word overal als een soort koningin ontvangen", vertelt ze.

Psychosociale (na)zorg

Van der Werff kreeg tweemaal borstkanker. Tijdens haar behandelingen en herstel, realiseerde ze zich dat ze te veel alleen had gedaan. Pas daarna ontdekte ze inloophuizen, waar kankerpatiënten, familieleden en nabestaanden elkaar steunen, bijgestaan door getrainde vrijwilligers. Van der Weff miste dat naar eigen zeggen. Daarom fietst ze langs alle huizen om geld in te zamelen.

"Kanker verwerken is niet iets wat je erbij doet, of als hobby hebt. Het is een serieus item en onderdeel van een kankertraject", zegt Van der Werff. "Daar moet gewoon geld voor komen."

1.000 euro per inloophuis

Van der Werff hoopt 1.000 euro per inloophuis op te halen. Geld dat bij het Hamelhuys in Assen zeker welkom is. "Wij kunnen dat geld ontzettend goed gebruiken, want wij zijn een stichting", vertelt directeur-bestuurder Josje Hamel. "Wij moeten echt leven van giften, donaties en sponsorevenementen zoals dat van Evelien. In de coronaperiode lag dat allemaal stil en kwam er ook geen geld binnen."

Het Hamelhuys stond een tijdje op omvallen. Toch wisten de betrokkenen een doorstart te maken. Een nieuwe locatie werd gevonden in 't Markehuus, het wijkcentrum van Peelo. Hamel: "Deze actie van Evelien is zo'n enorme steun in de rug. Dat is fantastisch."

Vrijwilligers

Er is veel aandacht voor de actie van Van der Werff, maar dat is niet het belangrijkste, vindt ze zelf: "Alle aandacht is nu op mij gericht, maar ik ben maar een middel om een doel te bereiken. Waar het eigenlijk om gaat zijn de vrijwilligers die belangeloos hun tijd indelen om mensen te helpen die het gewoon heel erg zwaar hebben."

