Cel- en taakstraf voor niet terugbrengen gehuurde hogedruktrailer

Een 22-jarige man uit Brunssum huurde in juni vorig jaar bij een verhuurbedrijf voor reinigingssystemen in Coevorden een hogedruktrailer, maar bracht die niet terug. Dat is dan verduistering, zei de rechter en hij veroordeelde de man tot een celstraf van vier weken, waarvan drie weken voorwaardelijk.

De man verscheen niet op zitting, maar wel zijn advocaat. Het bedrijf gaf het apparaat, ter waarde van zo'n 30.000 euro, aan de 22-jarige mee. Maar niet nadat zijn gegevens waren genoteerd. Het apparaat kwam niet op de afgesproken dag terug. Er werd gebeld en door de verdachte werden beloftes gedaan. Uiteindelijk ging de ondernemer naar het opgegeven adres. Daar woonde de verdachte niet. Een aangifte volgde.

Spoorloos

Waar het apparaat is gebleven, is voor de ondernemer nog steeds een raadsel. Dat had de rechter ook graag aan de verdachte willen vragen. De advocaat kon hierop geen antwoord geven. De officier van justitie eiste een celstraf van twee maanden. Het verhuurbedrijf heeft een flinke financiële tik te verduren gehad en het vertrouwen in de medemens is beschaamd, zei de aanklaagster.

Taakstraf

De rechter hield er rekening mee dat de 22-jarige onlangs nog is veroordeeld voor een ander feit en toen had deze zaak ook kunnen worden afgedaan. Aan de andere kant vond ze een week zitten niet voldoende en legde ze de man ook een taakstraf van 50 uur op. De 22-jarige had nog een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur op de lat staan. Nu hij die proeftijd heeft geschonden, mag hij die ook uitvoeren.