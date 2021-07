Het Hunzedal was vandaag voor even het podium van singer-songwriter Tim Knol

Naast het Annermoeras en tussen het hoge gras pakte Knol zijn podium. De wandelaars zochten een plekje ergens op het pad en luisterden naar de liedjes. Terwijl de vogels de achtergrondmuziek verzorgden en de koeien verderop nieuwsgierig dichterbij kwamen, speelde Knol een aantal nummers. Vervolgens, na een kilometer of 3 wandelen, werd ergens anders weer een speelplek gezocht.

Paulien Zomer van Het Drentse Landschap: "Tim Knol heeft eerder het eerste exemplaar van de wandelgids met de langeafstandswandeling De Loop van Hunze en Hondsrug in ontvangst genomen. En daar is de wandeling van vandaag ontstaan."

'Echt ruig'

De wandelaars kwamen uit het hele land. Ook Assenaar Teun Jan Kootstra was erbij. Hij is lid van Knols wandelclub. "Ik ben alle wandelingen mee geweest, op eentje na, We gaan met de Wandelclub door heel het land heen. Dit was een mooie ronde, echt ruig, je moest oppassen waar je liep. En de combinatie van wandelen en muziek vind ik prachtig."

Ook Knol is enthousiast over dit stukje Drenthe. "Het was hartstikke tof, prachtige wandeling qua natuur en omgeving", zegt Knol enthousiast. "Heel bijzonder aan dit gebied vind ik dat het weids is en toch ruig."

"We gaan nog heel veel wandelen, en we komen nog zeker een keer terug in Drenthe", besluit hij.