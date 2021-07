Nieuwe technisch manager van FC Emmen Michel Jansen: 'Ik ben een verbinder'

"Ik had nog een doorlopend contract in Friesland, maar was eerlijk gezegd wel klaar met de functie als Hoofd Jeugdopleiding, waar je toch ieder jaar maar moet afwachten hoe belangrijk de jeugdafdeling is", laat Jansen weten kort nadat hij zijn handtekening had gezet onder een driejarig contract. "Ik heb, na het vertrek van Gerry Hamstra, daar aangegeven dat ik ambitie had en graag technisch manager wilde worden. De club koos echter voor een ander (Ferry de Haan, red.)."

Bij FC Emmen krijgt hij die kans wel, waar hij min of meer Ronald Lubbers opvolgt als technisch eindverantwoordelijke. De afgelopen jaren bekleedde de bestuursvoorzitter een dubbelrol. Iets wat hem, zeker toen het slecht ging, veel kritiek opleverde. "We waren al langer op zoek naar een technische man", laat bestuursvoorzitter Ronald Lubbers weten. "Het is niet zo dat we overstag zijn gegaan vanwege de kritiek toen het zo slecht ging. Eigenlijk wilden we iemand op die positie in een dubbelrol. Iemand die algemeen directeur kon zijn én technisch verantwoordelijk. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Nu hebben we gekozen voor een technisch manager en daar zijn we zeer content mee."

