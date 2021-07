Mariaschool in Eelde krijgt eigen locatie

De Mariaschool in Eelde krijgt een eigen, blijvende huisvesting. Dat maakte de gemeente Tynaarlo vandaag bekend. Het streven is om de school in de nabijheid van Kindcentrum Groote Veen, waar de school nu ook in zit, te realiseren, schrijft de gemeente.

Naast de Mariaschool zitten ook Obs De Veenvlinder, BSO 't Klokhuis en peuterspeelgroep Torteltuin in Kindcentrum Groote Veen. Omdat er in het gebouw te weinig ruimte is, wijken groep 7 en 8 van de Mariaschool en twee groepen 4 van De Veenvlinder na de zomer uit naar een oud schoolgebouw aan de Schoollaan in Paterswolde. Daarover ontstond onrust onder ouders van leerlingen van de scholen.

Besluit voor 1 maart

De gemeente Tynaarlo schrijft dat de verwachting is dat de stijging van het aantal leerlingen voorlopig door zal gaan, onder meer doordat er meer woningen gebouwd worden. "Daardoor is het niet reëel te verwachten dat beide scholen binnen enkele jaren samen weer genoeg ruimte in Groote Veen hebben", aldus de gemeente.

Voor de kleinste van de twee scholen, de Mariaschool, wordt nu dus een nieuwe locatie gezocht. Zo komt er in Kindcentrum Groote Veen ruimte beschikbaar voor groei van die basisschool en andere functies. Het college van B en W in Tynaarlo wil voor 1 maart volgend jaar een definitieve keuze maken over de nieuwe huisvesting voor de Mariaschool.

'Nog wel een tijd te overbruggen'

"Voorop staat dat het mooi is dat er een permanente oplossing komt", zegt Lex Daamen. Zijn kinderen zitten beide op De Veenvlinder, maar vanwege het ruimtegebrek zal het ene kind naar Kindcentrum Groote Veen gaan en het andere kind naar de tijdelijke locatie in Paterswolde. "We hebben echter nog wel een periode te overbruggen", stelt hij.

Daamen kan niet veel anders doen dan zich bij de situatie neerleggen. De door ouders aangedragen oplossing om noodunits bij Kindcentrum Groote Veen te plaatsen, was voor de gemeente Tynaarlo geen optie, vanwege de kosten. "Het enige dat ik hoop is dat het over twee jaar ook echt klaar is."

