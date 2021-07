Zitvolleyballers na lange tijd weer in actie: 'Ik heb het gemist'

Helemaal normaal is het nog niet; alle teams zijn getest en ook de weinige bezoekers die naar binnen mogen in de Stadsbroekhal, komen alleen met een gezondheidsverklaring binnen.

'Ik heb het gemist'

Ook de spelers zijn blij dat ze weer een toernooi kunnen spelen. "Het is heerlijk", vertelt aanvoerder Luuk Hendriks van het Nederlandse mannenteam vlak na een wedstrijd tegen Rusland. "Voor ons is het negentien maanden geleden dat we op zo'n toernooi hebben gespeeld en dan is het fijn dat we op hoog niveau met de top 7 van Europa weer kunnen ballen."

Voor Denis Shestakov van het Russische team is het eerste toernooi sinds lange tijd in het buitenland. "Het is goed om weer op zo'n toernooi te zijn, waar op een hoog niveau wordt gespeeld. Ik heb het gemist", zo zegt hij.

Het gaat in de Stadsbroekhal om de Golden Nations League. "Een Europees toernooi met enige status. Het zijn de topteams van Europa en ook het Amerikaanse damesteam is hier op uitnodiging", aldus Evenhuis.

'Zittend moeilijker dan staand'

"Internationaal mogen alleen mensen aan zitvolleybal meedoen als je een aantoonbare handicap of beperking hebt. Daarop wordt ook gekeurd", vertelt Evenhuis. "In Nederland mag iedereen meedoen, zolang je maar gaat zitten."

Zitvolleybal is volgens hem moeilijker en zwaarder dan staand volleyballen. "Je moet je eigen lichaamsgewicht meenemen, je zit op de grond, moet je verplaatsen en dan ook nog een bal gaan spelen. "

Luuk Hendriks van het Nederlandse mannenteam beaamt dat. "Het spelletje gaat sneller. De ballen gaan even hard als bij staand volleybal, maar het veld is kleiner en het net is lager. Daardoor komen de ballen sneller op je af, waardoor het een dynamisch spel is. "