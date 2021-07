Zomerbad Peize voltooit verduurzaming met waterspeelplaats

Met een druk op de knop en in het bijzijn van zijn twaalfjarige nichtje Josefien, onthulde vrijwilliger David Wassenaar het nieuwe 'Spray Park' van het Zomerbad in Peize. De ingebruikname van de interactieve waterspeelplaats vormt het slot van een groot verduurzamingsproject.

Vrijwilliger Wassenaar vervulde bij dit project de rol als aanjager. In 2017 werd de verduurzaming van het zwembad in gang gezet, met als doel om het eerste 'gasloze' buitenzwembad van Nederland te worden. Dat lukte, mede door de aanschaf van goede dekkleden en vooral door een installatie met warmtepompen. Dat deze installatie voornamelijk door vrijwilligers werd aangelegd, maakt het extra bijzonder.

700 meter aan leidingen

Voorzitter Wim Stroetinga spreekt zoals altijd vol lof over de vrijwilligers die het zwembad rijk is. "De afgelopen periode is men hier bezig geweest met speelapparatuur, het Spray Park, het vervangen van de tegels en het bijhouden van de bossages", zegt hij. "Dat doen we allemaal met onbetaalde vrijwilligers."

Wassenaar, die sinds kort een camping in Pesse bezit en daardoor minder vaak in Peize is, wordt gezien als de 'techneut' van de vrijwilligersgroep. "Hij heeft heel veel voor het zwembad gedaan", zegt Stroetinga. "Ga maar na: er ligt hier 700 meter aan leidingen onder de grond. Daar heeft David een belangrijke rol in gespeeld."

Prestatie van formaat

Vandaag werd onder toeziend oog van burgemeester Klaas Smid het Spray Park geopend. Ook deze waterspeelplaats voor kinderen is, geheel in stijl met de rest van het zwembad, duurzaam ingericht. Nagenoeg al het water wordt opgevangen en hergebruikt. Smid noemde de transformatie van het zwembad een 'prestatie van formaat'.