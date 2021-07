Na de zomer kunnen we weer naar het theater

Bij De Nieuwe Kolk in Assen kunnen ze niet wachten. "We hebben er ontzettend veel zin in om weer te starten, iedereen is er klaar voor", zegt directeur Hanneke Bruggeman. Het theater in Assen heeft de programmering rond en de eerste kaarten zijn inmiddels in de voorverkoop. "Het moest even op gang komen, maar het loopt nu aardig. Mensen hebben echt weer zin in een avondje uit.

Bij De Nieuwe Kolk verkopen ze meteen alle stoelen in de zaal, het is alleen afwachten of die in september ook vol zitten. "Het is het advies vanuit de theaterbranche om ook de volle capciteit te benutten. Maar we moeten dan zien hoe het ervoor staat. Het hangt van heel veel dingen af, hoeveel mensen zijn gevaccineerd, moet je testen voor toegang, moet je wel of niet op anderhalve meter zitten. Maar we hopen dat het allemaal niet nodig is en we een volle zaal hebben", aldus Bruggeman. "En voor sommige artiesten kan het anders ook niet. Die willen wel komen spelen, maar alleen voor een volle zaal."

Maar mocht het tegen zitten en krijgen we te maken met nieuwe corona maatregelen, dan moeten er dus stoelen uit. "Dan pakken we de draaiboeken weer uit de kast. Dat hebben we ondertussen zo vaak gedaan dat we weten wat we dan moeten doen. En de mensen krijgen dan een nieuwe datum aangeboden of kunnen hun geld terugkrijgen, dat is gegerandeerd. Dus zij hoeven zich geen zorgen te maken. Maar het zou wel ontzettend zonde zijn voor iedereen. Voor de medewerkers die hier keihard aan gewerkt hebben, maar ook voor de mensen die graag naar het theater willen."

Theater De Tamboer

Bij De Tamboer in Hoogeveen pakken ze het anders aan. Daar hebben ze wel een vol programma voor na de zomervakantie , maar de kaartverkoop start pas in augustus. "We willen het eerst even aankijken", legt directeur Pieter-bas Rebers uit. "We zijn het verschuiven van voorstellingen wel een beetje moe. Sommige voorstellingen hebben we wel vijf keer moeten doorschuiven en elke keer weer de bezoekers moeten informeren. Dus we wachten liever af tot augustus tot er wat meer zekerheid is."

De kans bestaat daardoor wel dat de mensen hun kaartjes al bij een ander theater bestellen. Maar ze nemen de gok. "Mijn gevoel zegt dat het wel goed komt. Mensen zijn nog niet zo bezig met de lange termijn. Kijken nu vooral naar de zomer en naar hun vakantie, en naar het theater gaan komt daarna wel weer.

Bij De Tamboer zijn ze voorzichtig en daarom verkopen ze eerst de helft van de stoelen in de zaal. "We houden de anderhalve meter opstelling aan zoals die nu is. En kunnen we toch meer mensen kwijt, dan kunnen we zo bij verkopen. Dat is een stuk makkelijker dan afschalen en weer mensen teleur moeten stellen."

Overigens zitten ze bij De Tamboer in de zomer niet stil. De hele maand juli organiseren ze nog tuinconcerten.