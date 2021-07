Eindelijk weer naar de kroeg in Gasselte

Aan de gelijknamige weg in Gasselte, gaat vandaag voor het eerst café 't Lutkenend open. Het is een bruin café met een ruim opgezet terras met loungebanken erachter.

Café achter het droomhuis

De kroeg is een idee van Carolien Pepping, van trouw- en feestlocatie De Kruimel. Zij en haar man kochten twee jaar geleden hun droomhuis. Daarachter zat een horecagedeelte, waar al jaren niks meer mee gedaan werd. Haar man Dries had de wens om er een jagerscafé in te beginnen, maar mocht dat niet meer meemaken. Hij overleed vorig jaar aan kanker.

Carolien besloot uiteindelijk om er, nu de coronamaatregelen steeds meer toelaten, een gewone kroeg voor iedereen in te beginnen. Alleen op de zaterdagavond. Ze doet het er immers bij, naast haar eigen bedrijf. Samen met behulpzame dorpsgenoten, die vroeger al stamgast bij De Kruimel waren, runt ze nu haar eigen café.

Spannend, maar klaar voor

"Dat is best spannend", vertelt ze. "Maar iedereen die helpt, is er vandaag. Wat kan ons gebeuren? Het bier en de wijn staan koud, het koffiezetapparaat staat aan. We zijn er klaar voor."

Wolter Woppenkamp en Gerjan de Valk helpen Pepping met de kroeg en staan nu dus ook achter de bar in plaats van eraan. Ze hebben het de afgelopen jaren gemist om, al is het maar een keer in de week, naar de kroeg te kunnen. "Bij elkaar thuis zitten is ook gezellig, maar een café is toch anders", zegt Woppenkamp. "Toen ik hier kwam wonen, ruim zestien jaar geleden, leerde ik allerlei dorpsgenoten kennen in het café bij De Kruimel. Dat kon de afgelopen tijd niet."

Saamhorigheid

De Valk vult aan: "Vooral in de coronatijd kom je er wel achter hoe weinig je iedereen spreekt. Voor de samenhorigheid van het dorp is het wel belangrijk."

Vandaag kun je voor het eerst een biertje of iets anders drinken bij café 't Lutkenend. Pepping houdt geen grote opening. Het café moet vooral vrijblijvend zijn en leuk blijven. Daarom is de kroeg alleen op zaterdag geopend van 16.00 uur tot 23.00 uur. "We draaien muziek uit de jaren '70 en '80, maar of je nou 15 bent of 95, iedereen is welkom."