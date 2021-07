Wennen aan het nieuwe normaal: 'Er gaat niet veel veranderen'

Cafés en restaurants zijn weer open, we werken meer op kantoor en we gaan naar festivals en evenementen. Na anderhalf jaar thuiszitten vanwege corona keren we langzaam terug naar normaal. Maar normaal voelt eigenlijk helemaal niet meer zo normaal. Hoe kan dat?

Je niet kunnen concentreren vanwege pratende collega's op het werk, snel afgeleid zijn tijdens een etentje door alle stemmen om je heen of gezellig moeten doen op het werk. Nooit eerder stonden we daar zo bij stil als de afgelopen weken. "Corona is eigenlijk een soort van groot experiment geworden, waarbij we ineens massaal thuis kwamen te zitten", blikt Arie Dijkstra, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen terug.

Maar is er zoveel veranderd in vergelijking met anderhalf jaar geleden? Voor corona was het natuurlijk net zo rumoerig in restaurants en op het werk. Dijkstra denkt dat mensen de afgelopen coronaperiode vooral veel hebben geleerd over zichzelf.

Ontdekkingen dankzij corona

"Voor corona leefden we in een maatschappij met routines en sociale druk. Iedereen deed daaraan mee. Doordat we thuis kwamen te zitten, ontdekten sommigen ineens dat zij helemaal niet zoveel behoefte hebben om hun collega's dagelijks te zien. Anderen missen het juist."

Daarnaast is er volgens de hoogleraar sprake van gewenning. "Niemand vindt het leuk dat er zo hard wordt gesproken in restaurants, maar vroeger wisten we niet anders. Dat hoorde bij het pakket als je uit eten ging. Nu we dit ontwend zijn, ervaren we het als een hels kabaal."

Het grote verschil zit het hem erin dat je vroeger er niets van zei, zegt Dijkstra. "Niet iedereen houdt van die herrie tijdens het eten, terwijl sommige mensen het juist opzoeken. Maar nu kan erover gesproken worden. We mogen nieuwe normen maken, maar ik denk dat dit ook snel weer voorbij gaat. De maatschappij gaat zo snel mogelijk terug naar het oude normaal", vervolgt hij.

"De afgelopen honderd jaar hebben we eraan gewerkt om deze maatschappij te krijgen, waarin we onze behoeften eenvoudig kunnen bevredigen. Na corona rollen die behoeften gewoon weer op hun plek. Er zal alleen een groep mensen zijn die hun behoeften op een andere manier gaan invullen."

Handen schudden

Toch denkt de hoogleraar dat er ook kleinere zaken zijn die mogelijk wél gaan veranderen. Bijvoorbeeld thuiswerken en handen schudden. "Het thuiswerken kwam voorheen eigenlijk nooit helemaal van de grond. Dit was er een goede leerschool voor. En ga je straks nog handen geven? Ik ben benieuwd of daar nieuwe normen voor komen. Het is gebleken dat er tijdens de coronaperiode bijvoorbeeld veel minder buikgriep was."

Voor corona was het ook normaal om naar je werk te gaan als je licht grieperig was. "Dan werd je gezien als een goede medewerker. Dat gaat misschien ook wel veranderen. Maar voor de rest? Je ziet nu al dat mensen weer graag op een kluitje willen staan, terwijl ze daarbij een risico lopen op een besmetting. Nee, er gaat niet veel veranderen."

'Jongeren passen zich makkelijker aan'

We zullen dus weer moeten wennen aan het oude normaal. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Voor jongeren is het doorgaans makkelijker om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden dan voor volwassenen, zegt gedragswetenschapper Elianne Zijlstra van de Rijksuniversiteit Groningen. "Natuurlijk wordt ook hun levensritme weer veranderd, maar dat gaat hen doorgaans vrij makkelijk af."

Contact met vrienden, uitgaan en sporten; het is allemaal weer mogelijk. Veel jongeren zullen dit volgens Zijlstra als vrijheid voelen. "Toch is er ook een groep die het daar moeilijk mee heeft. Die vond een prikkelarme omgeving wel fijn. Want het aantal dingen dat moet, neemt ook weer toe. Denk aan sociale druk, het presteren op school. Vooral kinderen die sociaal iets minder sterk zijn, kunnen dit lastig vinden."

Maar de gedragswetenschapper ziet de samenleving met meer vrijheden vooral als positief. "Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk om met elkaar af te spreken en om te leren functioneren in groepen. Zij moeten hun grenzen ontdekken. En dat is in een klas heel anders dan achter een computerscherm."

Volle klassen en kantines; ze zorgen voor extra afleiding. Daarvoor moet ons systeem weer leren filteren. "Als je lang niet in een drukke omgeving bent geweest, moet je daar weer aan wennen. Tegelijkertijd houden jongeren ook van prikkels en uitdagingen en motiveren ze elkaar. Ik maak me geen zorgen over hen bij deze overgang naar het nieuwe normaal. Ze zijn flexibel. Alleen gaat het bij de een iets sneller dan bij de ander."