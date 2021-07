SV Borger schrijft een clublied voor het 75-jarig bestaan

Twee dagen lang zijn alle jeugdleden welkom voor een programma vol activiteiten. "We hebben training gegeven, skillgames gedaan, een barbecue, tienkamp, een toernooi en we sluiten de dag af met een verrassing", zegt organisator van het voetbalkamp Joep Hiddink. "Na gisteren begint de vermoeidheid wel een beetje toe te slaan, maar het is echt hartstikke gezellig en de kinderen vermaken zich enorm." Zo'n 170 jeugdleden doen dit weekend mee.

Het liefst had de voetbalclub het jubileum gevierd met het hele dorp. Opa's en oma's, ouders aan de zijlijn. Maar door corona zit het er niet in. Maar erbij stilstaan doet de club wel. Want 75 jaar worden, dat is een mijlpaal. Ook voor hoofdtrainer Arne Joling. "Het voelt een beetje onwerkelijk. Ik ben zelf nog geen 75 maar mijn vader bijvoorbeeld is erelid. En dan hoor je verhalen van vroeger toen het voetbalveld nog aan de Marslanden zat. Zo leuk om dan die verhalen weer te horen."

Een nieuw clublied

Terwijl de plannen voor het voetbalkamp uitgewerkt werden, ontstond het idee voor een eigen clublied. In een paar weken tijd heeft de club, met een beetje hulp, een nummer geschreven. "Gert Warring heeft het nummer geschreven en gezongen", legt Joling uit. "Hij is hier lid en leider geweest dus een echte clubman. Je kent hem ook wel van het nummer over de hunebed highway. Samen met een afvaardiging van de leden heeft hij het clublied gemaakt en ingezongen."

Het liedje gaat vooral over de voetbalclub zelf. "Van hoe we van de Marslanden hier naar De Drift zijn gegaan. De kreet 'Borger leeft!' zit er in. Voetbal is saamhorigheid, het familiegevoel, en dat stralen we uit met dit nummer", aldus Joling.

Organisator Joep Hiddink van het voetbalkamp is een van de leden die te horen is op de plaat. "Samen met een paar jongens ben ik in de studio geweest. Hartstikke leuk om eens mee te maken. Ik ben heel benieuwd wat de kinderen ervan vinden."

Het nieuwe clublied was voor de leden nog een verrassing. Aan het einde van het voetbalkamp wordt het liedje gedraaid en verschijnt de tekst op grote schermen zodat iedereen kan meezingen.