FC Emmen begint oefencampagne met 4-0 zege op Germania Leer

FC Emmen begon in Leer met veel nieuwelingen in de basis. Michael Brouwer begon onder de lat, verder stonden nieuwelingen Jeff Hardeveld, Jeroen Veldmate, Leonel Miguel en Oussama El Azzouzi in de basis. Lucas Bernadou, Jari Vlak, Ben Scholte, Caciano Lentini, Luciano Carty en jeugdspeler Jordy Luchies complementeerden de startelf. Glenn Bijl, Didier La Torre en Peter van Ooijen ontbraken in Duitsland.

Tegenstander Germania Leer speelt in de Landesliga, het zesde niveau, in Duitsland. De thuisploeg kwam, voor het eerst in ruim 250 dagen, weer in actie.

Kansen

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de ploeg van trainer Dick Lukkien, maar Lentini faalde, oog in oog, met doelman Joachim Groenewold. Even later was het weer de keeper van Germania Leer die redding bracht, dit keer op een poging vanaf 16 meter van El Azzouzi. Na twintig minuten leek Scholte op weg naar een 0-1 voorsprong, maar Lukas Berghaus redde op de doellijn.

Op een stroperig en droog veld was Emmen verdedigend een paar keer slordig, zonder dat de thuisclub daarvan wist te profiteren.

El Azzouzi maakt de eerste

Na twee tegenvallers, Carty en Vlak verlieten geblesseerd het veld en werden vervangen door Björn Plaggenborg en Willem Hoffrogge, kwam Emmen op een 1-0 voorsprong. Oussama El Azzouzi scoorde de eerste treffer dit seizoen. Voor een leeg doel miste de van FC Groningen overgekomen aanvaller niet.

Nog voor rust verdubbelde FC Emmen de voorsprong. Doelman Groenewold was kansloos op een schot van Ben Scholte.

Wissels

In de rust wisselde Lukkien veel. Veldmate, Hardeveld, Bernadou, Scholte en El Azzouzi werden vervangen door Elijah Mansaray, Joris Adams, Harry Bakker, Caspian Dennen en Lars Dijk. Halverwege de tweede helft kwam Ben Scholte terug in het veld. Hij verving Lentini

Adams had na acht minuten de kans om zijn debuut voor FC Emmen luister bij te zetten, maar de spits schoot voor een leeg doel over. Amper een minuut later volgde Bakker het voorbeeld van de spits en ook hij schoot over.

In een matige tweede helft bepaalden Bakker en Scholte, met zijn tweede van de middag, de eindstand op 4-0 in het voordeel van FC Emmen.