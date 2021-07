Twaalf nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Twaalf nieuwe positieve coronatests in Drenthe (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In Drenthe zijn de afgelopen 24 uur twaalf nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het is voor het eerst sinds 23 juni (18) dat het aantal nieuwe positieve tests in Drenthe boven de tien komt. Het is de tweede dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen stijgt, gisteren waren er 9 nieuwe besmettingen, eergisteren ging het om 3.

De meeste nieuwe Drentse besmettingen vonden plaats in de gemeente Emmen (3), in vijf Drentse gemeenten werd er geen enkele nieuwe besmetting geregistreerd. Voor de elfde dag op rij werd er geen nieuwe ziekenhuisopname gemeld als gevolg van het virus. Ook werd er vandaag geen nieuw Drents sterfgeval gemeld, de laatste keer dat er werd gemeld dat een Drent overleed als gevolg van corona was eind mei.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 04-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1444 (+1) 7 20 Assen 3824 (+1) 68 15 Borger-Odoorn 1621 33 15 Coevorden 2912 (+1) 57 31 Emmen 9184 (+3) 166 80 Hoogeveen 4622 77 41 Meppel 2370 (+2) 34 27 Midden-Drenthe 2074 (+2) 35 30 Noordenveld 1696 32 26 Tynaarlo 1578 (+2) 22 24 Westerveld 992 16 21 De Wolden 2045 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Het aantal positieve coronatests in heel Nederland steeg opnieuw. Het RIVM meldt zondag 1239 positieve tests, tegenover 1135 (na correctie) gisteren.

Gisteren was het de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1000 lag. Op 12 juni werden voor het laatst meer positieve tests gemeld, dat waren er toen 1240. Daarna werden het er steeds minder, met 504 op 27 juni als laagste aantal in lange tijd. Maar sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe.