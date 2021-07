Nu eens geen motoren, maar brommers op het TT Circuit

"Het zijn 50cc bromfietsen. Het zijn heel veel verschillende soorten. De Kreidlers en de Zundapp's zijn het populairst, maar we zien ook de Puchjes", zegt Bertram Buikema van de organisatie. "Ook de moderne brommers zijn van de partij. Dit evenement is voor jong en oud."

Brommers kieken

"Het is echt fantastisch. Heel leuk om te doen. Het is een hobby van mijn man en daar word ik een beetje in meegesleept", zegt deelnemer Karin van Veen.

Bert Geers is uit Emmen gekomen. "Het is gewoon het samenzijn, hè? Dat al die brommers er zijn. Je kent die en je kent die. Saamhorigheid, laat ik het zo maar zeggen."

De ritjes naar de TT-baan brengen volgens organisator Buikema herinneringen boven. "Velen van deze bezoekers kwamen vroeger op de brommer naar de TT. Die hadden niet durven dromen dat ze zelf een rondje mochten rijden. Dat maken we hierbij mogelijk. Ze mogen drie keer per dag de baan op. Maar tussendoor is het natuurlijk genieten van elkaars brommers."

Ontmoetingsplaats voor brommerrijders

"Het is geweldig om dit mee te maken. Prachtig dat je de gelegenheid hebt om over de baan te rijden", zegt Otto Lokhorst uit Rolde. Hij heeft een Kreidler Florett uit 1965. "Toen ik 16 jaar was had ik hetzelfde model. Toen zaten er vaak jonge meiden achterop. Nu zit mijn vrouw weleens achterop. Dat geeft niet, dat is ook gezellig. Ik ben blij dat ik weer net zo'n model heb gevonden als toen."

Op de baan treft Lokhorst oud-collega Jan Tiemens. "Ik heb een Yamaha van 1973. Die heb ik vorig jaar gekocht en helemaal opgeknapt. Vandaag heb ik het eerste een rondje over de baan gedaan. Hij deed het geweldig goed", constateert Tiemens tevreden.

Volgend jaar weer

Voor beide heren is het brommen op het TT Circuit voor herhaling vatbaar. Ze hebben elkaars telefoonnummer nu weer. "Misschien gaan we wel samen", zegt Lokhorst. Oude bromfietsen verbroederen.