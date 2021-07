Manege Laarwoud in Zuidlaren moet plaatsmaken voor woningbouw

Dat de manege moet wijken voor de woningbouw staat vast. Tynaarlo moet de rijhal van de gemeente terugkopen en daarom moet de waarde van de manege worden vastgesteld. Daarvoor zijn twee taxateurs in de arm genomen: één door de gemeente en één door de manege. Beiden komen tot bedragen die niet dicht bij elkaar liggen. Daarom is het wachten nu op een derde taxateur. Deze zal de doorslag geven.

Drie jaar geleden zegde de gemeente het pachtcontract op, vertelt penningmeester van de manege Arend Bremer. Dat contract loopt af op 1 januari 2022. Dat betekent dat de kleine manege nog een half jaar kan blijven op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve midden in Zuidlaren.

'Jammer dat het zo gaat'

De penningmeester hoopt dat ze langer op deze plek kunnen blijven. "Wij hebben hier een prachtige accommodatie staan waar wij wedstrijden kunnen organiseren voor de paardensport", vertelt Bremer. "De gemeente zegt gewoon: jullie moeten hier weg. Na dertig jaar op deze plek te hebben gezeten is het toch wel erg jammer dat het zo gaat."

Het bestuur heeft stille hoop dat ze langer kunnen blijven. In het contract staat volgens Bremer dat de vorige eigenaar heeft gezegd dat de grond waarop de manege staat altijd moet worden vrijgegeven aan de paardensport. Wethouder René Kraaijenbrink beaamt dat. "Maar er staat achter dat het voor de paardensport is totdat de nieuwe eigenaar, en dat is de gemeente, iets anders wil." Dat is met de invulling van een nieuwe woonwijk Laarhove het geval.

Andere locatie

Een andere locatie is voor de kleine manege wel een oplossing, maar dat is financieel gezien lastig. "Dat is ons probleem", aldus de penningmeester. "Wij hebben niet voldoende financiële middelen om dat te bekostigen." Dat de manege daarvoor had kunnen sparen, is volgens hem geen goed argument: "Dat is net zoals dat je net een huis hebt gekocht en dan al spaart voor een nieuw huis. Aan het gebouw mankeert verder niets. En in het onderhoud kunnen wij prima voorzien."

Er lopen al gesprekken met een andere partij, maar ook hierbij is geld weer een heikelpunt. "Het desbetreffende bedrijf wil meewerken om dat mogelijk te maken, maar wij moeten dan ook mee investeren. En we hebben nog geen nulmeting, dus laat staan dat we weten hoeveel geld we bij elkaar moeten krijgen om daar aan mee te doen?"

Steun

De manege hoopt snel duidelijkheid te krijgen. Ondertussen hebben Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en GroenLinks een motie in voorbereiding waarmee zij willen bereiken dat het voortbestaan van de manege niet in gevaar komt. De partijen dragen het college op om in goed overleg met een passende oplossing te komen. De motie wordt dinsdag ingediend tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.