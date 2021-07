Betere controles moeten overlast deelscooters in Assen tegengaan

In het centrum en de buitenwijken van Assen kom je overal de groene deelscooters tegen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Foutparkeerders van de groene deelscooters in Assen worden eerder gewaarschuwd en beboet door aanbieder Go Sharing. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de gemeente om de overlast tegen te gaan.

Tussen februari en mei van dit jaar kwamen er bij de gemeente Assen zestig klachten binnen over de scooters, blijkt uit een evaluatie. Die klachten gaan bijvoorbeeld over het verkeerd neerzetten van de e-scooters na gebruik. De gemeente gaat de klachten nu sneller met Go Sharing delen, waardoor het bedrijf het euvel sneller kan oplossen.

De meeste klachten komen echter rechtstreeks bij aanbieder Go Sharing op het bordje terecht. De afgelopen periode waren het er 175. Het scooterdeelbedrijf gaat nu strikter handhaven. Wie een scooter heeft gebruikt moet al een foto sturen na het wegzetten, Go Sharing gaat zich meer focussen op die foto's om de foutparkeerders er vaker tussenuit te pikken. "Wanneer het nodig is, wordt de gebruiker benaderd om de scooter alsnog op een correcte manier neer te zetten", klinkt het.

Deelscooters

Sinds eind januari rijden de knalgroene deelscooters door de provinciehoofdstad. Het begon met 100, maar inmiddels zijn het er 150 die te huren zijn via een app. Scooters moeten na gebruik in aangegeven zones geparkeerd worden. Lapt de gebruiker de parkeerregels aan zijn laars, volgt er een waarschuwing. Een tweede fout levert een boete op, bij drie missers volgt er een ban.

Zo'n 4000 verschillende mensen maakten al gebruik van de scooter, voornamelijk inwoners van Assen zelf die jonger zijn dan 30 jaar. Gemiddeld wordt er ongeveer drie kilometer mee afgelegd per rit. In Assen kregen tot nog toe honderd gebruikers een waarschuwing, 25 gingen opnieuw in de fout en moesten dokken.

Niet minder auto's

Go Sharing wil het servicegebied van de scooters uitbreiden en kijkt daarvoor onder andere naar het gebied rond het TT Circuit. Naast scooters wil het bedrijf ook deelfietsen gaan aanbieden.

Assen ziet in het delen van voertuigen een middel om klimaatdoelen te realiseren. De auto moet zo steeds minder dominant worden in het straatbeeld. Dat doel lijkt echter niet gehaald te worden. "In de praktijk blijkt dat er op dit moment maar een geringe verschuiving is van autogebruik naar deelscootergebruik", concludeert het college van burgemeester en wethouders.

Voor de gemeente zelf is er ook nog het nodige huiswerk. Tot nog toe waren er geen gemeentelijke regels voor deelvoertuigen. En dus worden die nu opgesteld, zodat in de toekomst bij andere initiatieven meteen duidelijk is wat wel en niet mag.

In september gaat Assen opnieuw om de tafel met Go Sharing om te kijken wat de maatregelen hebben opgeleverd.

