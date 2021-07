Zware buien treffen vooral zuidwesthoek: 'Rake klappen uitgedeeld'

Vooral in het zuidwesten van Drenthe is gisteravond veel neerslag gevallen. Het overvloedige regenwater zorgde onder meer voor ondergelopen straten, waarbij sommige wegen tijdens en na hoosbuien niet meer begaanbaar waren.

De buien trokken halverwege de middag van het zuiden richting het noorden, waarbij veel regen viel. Ook was er kans op onweer, hagelbuien en flinke windstoten. In een groot deel van Nederland, waaronder Drenthe, gold gisteren code geel.

Hele maandhoeveelheid

"In onze provincie zijn de rake klappen uitgedeeld in het zuidwestelijke deel. In De Wijk viel 53 millimeter en Havelte had maar liefst 58,5 millimeter", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Dat is gewoon de hele maandhoeveelheid - en dat in anderhalf uur tijd. Het water spoot daar uit het riool omhoog."

De verschillen in Drenthe waren gisteren groot in meteorologisch opzicht. "Gek genoeg viel bijvoorbeeld in Wijster nog geen 2 millimeter. Zo kan het dus verkeren met die zomerse stortbuien", aldus Van der Zwaag.

Zomerdepressie

Volgens de weerman valt er de komende periode minder regen in Drenthe. "We komen in rustiger vaarwater, maar de wind blijft wel actief. Er is namelijk een soort van zomerdepressie in de maak. De zomer blijft dus in de wisselvallige modus."

Lees ook: