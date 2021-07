Podium voor Hedendaagse Kunst van hoog niveau: 'Reuring in Assen'

Nu moeten voorzitter Dick Schuur van CAMPIS en fotograaf Harry Cock nog netjes aanbellen bij Vaart NZ 6, de plek waar ze straks hun tentoonstellingsruimte gaan inrichten. Momenteel zit het bedrijf Beursgenoten van de nationaal bekende beleggingsadviseur Geert Schaaij er nog met zijn kantoor. Dat bedrijf gaat verhuizen, omdat het op deze plek uit zijn jasje is gegroeid. Beursgenoten trekt in een statige villa aan het Van der Feltzpark, en verhuurt het monumentale pand aan de Vaart aan het kunstcollectief.

Witte vlek

Dat pand is voor Dick Schuur en Hary Cock trouwens 'vertrouwd terrein'. Want voordat Beursgenoten erin kwam, hielden ze er al een tijdlang exposities, onder de naam KunstSalon. "Maar dat we hier nu vier jaar verzekerd zijn van een plek waar we Hedendaagse Kunst kunnen laten zien, dat is echt fantastisch. Het is altijd nog een witte vlek in Assen en de hele regio en die gaan wij nu invullen", aldus voorzitter Schuur.

"Het Mondriaan Fonds was ook al verbaasd dat er op dat vlak niets was in een provinciehoofdstad als Assen. Met ons podium voor Hedendaagse Kunst vormen we straks een mooie aanvulling op wat het Drents Museum het publiek al biedt, en Podium Zuidhaege. En dat versterkt het kunst- en cultuuraanbod in Assen. Het zal echt voor meer reuring zorgen", verwacht Schuur.

(Verhaal gaat verder onder de video over het nieuwe kunstpodium)

Bedoeling is dat er vanaf oktober exposities zijn te zien van schilderijen, installaties, videokunst of fotografie. Cock droomt al een beetje weg, denkend aan het werk van een bekende Belgische fotograaf dat hij dolgraag naar Assen zou willen halen. "Als dat eens zou lukken, dat zou prachtig zijn."

Uit alle windstreken

Hoewel de Assenaar zelf ook nationaal bekend is, en twee jaar geleden als fotograaf nog winnaar was van de Culturele Prijs van Drenthe, is het hem er beslist niet om te doen om zijn eigen werk in het kunstpodium aan de muur te hangen. "Het gaat niet om mij. Wij willen kunstenaars uit Assen en de regio in ons podium een plek bieden, maar ook uit hele land en zelfs internationaal. Het werk moet goed zijn, van een hoog niveau. Want we willen dat het publiek uit alle windstreken trekt."

Cock en Schuur nemen de verschillende ruimtes in het pand nog eens goed door. Maar echt heel veel hoeft er binnen niet te gebeuren, om het straks geschikt te maken voor exposities. "Zodra Beursgenoten alles eruit gehaald heeft, moeten we nog eens goed kijken. Maar de lichtinval is al prachtig. Misschien moeten er een paar verplaatsbare wandjes geplaatst worden. Maar dit ziet er verder goed uit."

Kunst in de stad

Behalve het exposeren van Hedendaagse Kunst in het nieuwe podium aan de Vaart, wil CAMPIS ook aan de slag in de binnenstad. "We willen door de kunst meer verbinding maken met de stad. Er staan altijd wel panden leeg. En het zou mooi zijn om met pop-up exposities ook daar kunst te laten zien. Zo creëer je reuring, en dat willen we graag. Hedendaagse Kunst moet mensen aan het denken zetten, kunstenaars geven met hun werk vaak richting, die reflecteren op actuele kwesties. Dat mag niet ontbreken in de Asser samenleving", aldus Schuur.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het pand aan de Vaart NZ 6 wordt het nieuwe kunstpodium voor Hedendaagse Kunst in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Voor CAMPIS wordt het voorlopig een avontuur van vier jaar. Want voor zolang wordt het kunstpodium in elk geval gefinancierd door de gemeente, met 150.000 euro per jaar. Dat gaat om geld wat Assen van het Rijk toegeschoven krijgt als zogeheten BKV-gelden, subsidie wat voor Beeldende Kunst en Vorming bestemd is.

Na vier jaar weer weg?

Het Rijksgeld ging voorheen naar Kunst in de Nieuwe Kolk, KINK. Deze stedelijke expositieruimte in cultuurcentrum DNK werd vier jaar lang door het Drents Museum gerund, als doorstart van het in 2016 opgeheven Centrum Beeldende Kunst. Dat was een soort deal tussen gemeente en het Drents Museum.

Maar daar trok de gemeente Assen twee jaar geleden toch weer de stekker uit, omdat er tonnen bij moesten en er stevig bezuinigd moest worden. Het Drents Museum koos eieren voor zijn geld, en liet een nieuw initiatief voor Hedendaagse Kunst graag aan anderen. Dat werd het kunstenaarscollectief CAMPIS.

Maar bestaat straks niet het gevaar, dat ook het kunstpodium van CAMPIS na vier jaar weer verdwijnt? Voorzitter Schuur wil daar beslist niet aan denken. "We gaan ons de komende vier jaar echt waarmaken, en wel zodanig dat ze in Assen niet meer om ons heen kunnen."

Lees ook: