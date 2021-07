Middelbare scholen bijna een maand volledig open: 'Ik zie de meerwaarde niet'

Marcel Klaverkamp, voorzitter van de raad van het bestuur van het Dr. Nassau College, was al niet enthousiast over de versoepeling. "Veel collega's waren nog niet gevaccineerd, wat tot terechte onrust leidt als iedereen weer mag komen. Daarnaast zijn we maar voor slechts een paar weken open. De meerwaarde daarvan ontbreekt, onderwijskundig gezien."

Volgende week begint in Noord-Nederland namelijk de schoolvakantie, terwijl vanaf 7 juni het middelbaar onderwijs verplicht open moest.

Geen meerwaarde

"Dit had van ons dus ook niet gehoeven", is Klaverkamp duidelijk. "Ik vind niet dat deze maand fysiek les een meerwaarde heeft gehad, maar dat is mijn persoonlijke mening. De onzekerheid die ermee gepaard ging, weegt niet op tegen die paar weken fysiek onderwijs. Voor de leerlingen was het heel leuk, en dat waardeer ik ook. Maar ik ben er niet positief over, en dat was ik al niet."

Toch zijn op het Dr. Nassau College, met locaties in Assen, Beilen, Gieten en Norg, de afgelopen weken geen docenten besmet geraakt, ondanks de zorgen die er waren. "Die snapte ik wel heel goed. Achteraf is alles goed gegaan, maar ik ben ook werkgever van mijn personeel", geeft Klaverkamp aan.

Hoe verder na de vakantie?

Over hoe het na de zomer gaat op het Dr. Nassau College, tast de bestuursvoorzitter nog in het duister. "Na de zomer zijn de meeste collega's twee keer gevaccineerd, en misschien ook een deel van de leerlingen. Dat maakt de situatie wel anders ten opzichte van nu en een maand geleden."

Ook Klaverkamp ziet dat het coronavirus nog niet weg is. "Ik maak mij geen illusie dat we na de zomervakantie te maken krijgen met een groei van het aantal besmettingen." De schoolbestuurder hoopt niet dat het leidt tot nieuwe schoolsluitingen. "We zullen het zien."

Klaverkamp hoopt ter voorkoming daarvan dat niet alleen het personeel, maar ook scholieren zich laten vaccineren. "We houden geen campagnes die oproepen om je te laten inenten, maar als de vraag ter sprake komt, dan zeggen wij: doe het. Uiteindelijk blijft het een vrije keuze, en die is en blijft leidend."

Zelftest

Om te zorgen dat de school ook na de zomer geen bron van besmettingen wordt, kan het gebruik van zelftests ook een optie zijn. Het is momenteel al de bedoeling dat leerlingen en leraren twee keer in de week zo'n test doen. "Dat is wel op vrijwillige basis", vertelt Klaverkamp. "Als ik zie hoeveel dozen met tests we nog hebben staan, dan heb ik niet het idee dat er heel veel gebruik van wordt gemaakt."

Volgens minister van Onderwijs, Arie Slob, is het veilig als de helft van de scholieren en docenten de zelftests twee keer per week gebruikt. "Die uitspraak is makkelijk gedaan", aldus Klaverkamp. "We kunnen geen garantie geven dat dit überhaupt gebeurt, want we weten niet precies hoeveel leerlingen en docenten een zelftest doen. Dat mogen we ook helemaal niet checken."

Peter de Visser, directeur-voorzitter van Stad en Esch in Meppel, denkt wel dat een aanzienlijk deel van het personeel en de scholieren de tests gebruikt. "Misschien de helft gebruikt ze wel. Ik weet ook niet of dat dan waterdicht is, zoals de minister zegt. We hebben er verder geen beleid op, en sporen niemand aan zichzelf te laten testen. Het is vrijwillig, we verstrekken ze alleen."

Scholen weer dicht?

Net als zijn collega-bestuurder van het Dr. Nassau College ziet De Visser ook een kans dat er nieuwe maatregelen komen als corona weer een opleving krijgt. "Dat krijg je als nog niet voldoende jongeren gevaccineerd zijn. Je ziet nu al uitbraken, onder andere in discotheken. Met die deltavariant gaat het dan ook nog eens heel snel." De Visser laat daarbij ook het woord 'schoolsluiting' vallen. "Ik denk dat we er tussen deze zomer en Kerst rekening mee moeten houden. Dit is en blijft een onzekere periode."

Zal de vaccinatiegraad onder jongeren hoog genoeg zijn om een uitbraak op school te voorkomen? (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Arie Kievit)

Op Stad en Esch is het de afgelopen maand in ieder geval goed gegaan. "Leerlingen houden zich aan de coronaregels, en blijven thuis als ze klachten hebben."

Toch was ook voor De Visser de heropening spannend. Daarom besloot de school om niet al vanaf de vrijwillige openingsdatum 31 mei de deuren te openen. "We hebben een week langer gewacht, omdat iedereen die was ingeënt nog een extra week te geven zodat ze beter waren beschermd." Wel zijn enkele docenten online les blijven geven, vanwege ongerustheid om besmet te raken.

'Consequenties sluiting poets je niet weg'

Ook voor Albert Weishaupt, bestuurder van het Roelof van Echten College in Hoogeveen, is het sinds de verplichte openstelling vanaf 7 juni goed verlopen. "En alle leerlingen naar school is het mooiste wat er is", ziet hij het positief in.

Of die paar weken fysiek onderwijs ook écht wat hebben bijgebracht, nu de zomervakantie alweer aanstaande is? "Lesgeven in de klas heeft een enorme meerwaarde. Maar die paar weken dat we weer naar school kunnen gaan, heeft niet ineens enorm veel bijgedragen."

Weishaupt concludeert dat het grootste gedeelte van het schooljaar, dat voornamelijk online was, al achter de rug ligt. "En die consequenties poets je niet weg in een paar weken."

Vakantie

Omdat de kans blijft dat corona weer opspeelt, proberen ze bij het Roelof van Echten College scherp te blijven. "Ik ga ervan uit dat we op de normale manier naar school kunnen gaan, maar we blijven tijdens de vakantie een vinger aan de pols houden." De school heeft daarom gevraagd aan leerlingen en ouders om een besmetting, opgelopen tijdens de vakantie, te melden bij de school. "Zodat we voor we weer beginnen, weten hoe de vlag erbij hangt en de juiste dingen kunnen doen", aldus Weishaupt.

