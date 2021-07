Assen is een van de vier regio's waar FDF woensdag actievoert

In oktober 2019 voerden de boeren ook actie in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Assen is een van de vier locaties waar Farmers Defence Force (FDF) woensdag actie gaat voeren tegen het huidige landbouwbeleid. Ook in Zwolle, Arnhem en Den Bosch wordt geprotesteerd.

"Op 7 juli gaan we wat zaakjes rechtzetten!", schrijft de stichting op haar website. "In de regio, waar de zwaarste klappen gaan vallen als de politiek op de door haar ingezette weg, onverminderd voort kan zetten."

Met name het stikstofbeleid van het demissionaire kabinet leidt tot verontwaardiging bij de boeren. Wat er precies in Assen en omstreken gaat gebeuren, wil de organisatie niet vertellen. Wel is duidelijk dat er opnieuw flink wat boeren met hun trekker de weg op zullen gaan. FDF zegt 'de zaken op 7 juli anders aan te vliegen. Bikkelhard maar binnen de wet.'

Ook in Den Haag laten boeren woensdag van zich horen. Actiegroep Agractie verwacht dat 'zeker duizenden boeren' naar het Malieveld in Den Haag zullen komen. Wel is er volgens Bart Kemp van Agractie voornamelijk animo van boeren uit het Westen om naar de de Hofstad te komen.

Hij zegt dat een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog meer mensen over de streep heeft getrokken om te gaan betogen. Het PBL pleit ervoor om op korte termijn vooral stikstofmaatregelen te nemen op plaatsen waar de overschrijding van de normen 'zeer fors is en de natuurkwaliteit nu achteruitgaat'. Verder moet de politiek ook vooral de kwaliteit van natuurgebieden centraal stellen, vindt het planbureau. De actiegroepen vrezen onder andere dat boeren gedwongen worden hun bedrijf te verkopen.

Hoe de betogers naar Den Haag komen, moeten ze wat Agractie betreft zelf weten. "Of dat nou met de auto, de trein of de trekker is. Het belangrijkste is dat je er bent", aldus Kemp.

FDF heeft geen zin om boeren uit het hele land naar Den Haag te laten komen en kiest dus voor protest in de vier regio's. "FDF gaat actievoeren, niet door vele uren te rijden en te luisteren naar een lange rij sprekers die ons geen oplossing bieden en waarvan een aantal, ons de hemel in zullen prijzen, maar ons net zo snel een mes in de rug steken als dat beter uitkomt", klinkt het op de site. Doel is om het stikstofprobleem niet langer het 'boerenprobleem' te laten zijn.

