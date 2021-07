Expositie van duizenden gekleide vogels wordt eindelijk werkelijkheid in Emmen

"Ik ben wel gespannen, want het zijn de laatste loodjes. De helft staat er nog niet eens", vertelt Van Dijk. "Er moet nog een deel. Maar ik ben heel blij dat het tot een voorlopige afronding komt."

'Elk vogeltje is uniek'

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de expositie vorig jaar te zien zou zijn, in het kader van 75 jaar vrijheid. Ook door de coronacrisis is de expositie uitgesteld tot dit jaar. "Het verhaal van een vogeltje is vrijheid. Dat was vorig jaar een heel belangrijk item met 75 jaar vrijheid. Maar dit komt elke keer weer terug, we mogen heel erg dankbaar en blij zijn dat we in vrijheid kunnen leven. En nu met de corona speelt het ook: wat mag je wel en niet? Wel of niet vaccineren bijvoorbeeld. Het komt overal terug, die gedachte van vrijheid. Daar moeten we ons bewust van zijn."

De kunstinstallatie van de duizenden vogeltjes moet een afspiegeling van de maatschappij laten zien, zegt de kunstenares. "Deze installatie gaat echt over het individu. Wij zijn allemaal gelijk en in de kern ook. We zijn allemaal vanuit dezelfde manier geboren en van binnen hetzelfde in onze lichaamsopbouw. En toch zijn we allemaal anders. Uiteindelijk door de vorming, het leven, de opvoeding. Van gedachten zijn we allemaal anders. Dat zie je ook heel erg terug in de installatie. Elk vogeltje is uniek, net als wij. En dat moet je ontdekken."

Een deel van de kunstinstallatie in het CBK

'Impact'

De coronacrisis gooide nog wel wat roet in het eten, want het was de bedoeling om meer vogeltjes te maken met basisschoolleerlingen en ook volwassenen door middel van workshops. "Ook dit jaar zou ik de hele winter geboetseerd hebben en workshops gegeven hebben, maar door de lockdown werd dat ook afgezegd. Uiteindelijk hebben er duizend mensen meegeholpen. Veel minder dan het aanvankelijk zou zijn. Maar als je het resultaat ziet, zie je dat het heel veel impact heeft."

Van Dijk hoopt dat de expositie elders nog een vervolg krijgt. "Hier is niet het einde. Want in de herfst komen er weer nieuwe workshops, die zijn verplaatst. Dan ga ik weer vogeltjes boetseren met de groepen. Die ervaring is gewoon heel erg mooi, wat er gebeurt in een klas en de gesprekken die op gang komen met mensen. En wat het met mensen doet als ze boetseren, dat is het allerbelangrijkste. Deze expositie kan misschien ook verder vliegen als het ware, naar andere plekken toe. En mensen inspireren. En voor mezelf ook: hoe doet zo'n kunstinstallatie het op een andere plek? Ik hoop echt dat het een vervolg krijgt, ja."