Wordt Drentse Veenkathedraal in Zwartemeer weer voorzien van vertrouwde kroon?

Inzet is om naast herplaatsing van het torentje enkele broodnodige herstelwerkzaamheden door te voeren. Tegen het eind dit jaar moet duidelijk worden welke mogelijkheden er liggen.

"Het torentje bevindt zich momenteel in een van de zijbeuken van de kerk. Inclusief weerhaan", aldus voorzitter Henricus Kortmann van Stichting voor het Behoud van de Antoniuskerk Zwartemeer. Naast de toren zelf vragen ook de kap en de glas-in-loodramen om aandacht. "De muren en gewelven bevinden zich nog in een prima staat", voegt hij eraan toe.

Kroon

De exacte kosten moeten nog in kaart worden gebracht, maar naar schatting is er minimaal een miljoen euro nodig om alles weer in oude luister te herstellen.

Monumentenadviseur Barry Gepken uit Erica is ook nauw betrokken geweest bij de aanloop naar het onderzoek. De Antoniuskerk, een Rijksmonument, gaat hem al jaren nauw aan het hart.

"Tijdens een inspectiebezoek tegen het einde van de jaren '90 moest ik concluderen dat de staat van onderhoud erbarmelijk was. Instortingsgevaar een aannemelijk risico." Er restte geen andere keuze dan dit als Drentse Veenkathedraal bekendstaande godshuis tijdelijk haar kroon te ontnemen: het torentje moest er toen dus af.

Sluiting kerk

In 2011 baarde de kerk vanwege de verpauperde staat van onderhoud opnieuw kopzorgen. De gemeente Emmen droeg daarom sluiting van de kerk op totdat alle broodnodige reparaties waren afgerond.

Het gebouw werd weer volledig wind- en waterdicht gemaakt, waarna heropening volgde in 2014. Volgens Gepken bleven de werkzaamheden echter beperkt tot de meest essentiële zaken. "Als een soort pleister op de wond", aldus Gepken. Een grootschalige restauratie is nodig om de Veenkathedraal veilig te stellen voor het nageslacht.

De kerk zoals deze er in 1998, dus inclusief toren, nog bijstond. (Rechten: 100 Jaar Katholieke Kerk in Zwartemeer)

Verdienmodel

Na jaren van overleg is nu door alle betrokken partijen een volgende noodzakelijke stap gezet. Waarom kostte dat zoveel tijd? Volgens Kortmann spelen daarbij twee zaken een hoofdrol. "Het is de bedoeling dat de kerk zelf inkomsten genereert om in toekomstig onderhoud te kunnen voorzien."

Hoe dit verdienmodel eruit komt te zien, is al lang onderwerp van discussie tussen kerk en subsidieverstrekkers. Waarbij de tweede zaak om de hoek komt kijken: "De eigenaar ziet graag dat de huidige kerkelijke functie behouden blijft." Bij de diensten in de Antoniuskerk staan de Tridentijnse missen centraal, die in het Latijn worden opgevoerd. Volgens Kortmann mag deze viering niet in de verdrukking komen in de vorm van een andere bestemming.

Voortbestaan

Dat er nu toch onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden, is in de ogen van Kortmann een grote, aanmoedigende stap. Want over één ding is iedereen het wel eens: de kerk moet blijven voortbestaan.

Zelf had hij graag gezien dat het torentje nog dit jaar weer herplaatst zou worden. "De eerste steen werd in 1921 gelegd, vandaar." De afronding van de bouw was echter een jaar later. "Dus 2022 zou om die reden ook mooi zijn."