Drukte bij huisartsen: 'Mensen hebben kennelijk toch gewacht met een aantal zaken'

Uitgestelde zorg

"We dachten altijd dat we het goed op orde hadden tijdens de covidperiode, dat we laagdrempelig waren en mensen wel kwamen. Nu achteraf bezien denk ik toch dat we nu te maken hebben met uitgestelde zorg", legt Wissink uit. Naast huisarts is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van Huisartsenzorg Drenthe.

"Collega's hebben hetzelfde als ik. Meer telefoontjes, meer consulten", aldus Wissink. Wat volgens hem ook meespeelt is de naderende vakantieperiode. "Mensen willen graag voor ze op vakantie gaan zekerheid hebben dat er niets ernstigs met ze is." Volgens de huisarts bellen de meeste mensen nu vooral met kleine klachten zoals pukkeltjes, vlekjes en mogelijk verdachte bultjes.

Naast de inhaalslag van uitgestelde zorg vanwege de coronapandemie, zitten huisartsen ook nog middenin de tweede vaccinatieronde. Die loopt wel een stuk soepeler dan de eerste ronde, toen er nog problemen waren met de registratie van de vaccinaties vanwege technische problemen bij de GGD.

"Dat betekent dat er van die eerste ronde nog een aantal dingen liggen die opgelost moeten worden. Dat is extra werk. Zo moeten wij de doelgroep van 60-64 jaar zelfstandig in het centraal register inschrijven. Dat is weer een extra administratieve handeling", vertelt Wissink.

Geduld

"Ja, mensen hebben wel een korter lontje", begint Wissink over het geduld van mensen die nu een afspraak willen maken bij de drukke huisartsen. "Dat is aan de ene kant ook wel voorstelbaar, omdat mensen al lang hebben gewacht. En soms is er ook irritatie, mensen zijn veeleisender aan de telefoon, ze willen nu of morgen aan de beurt zijn."

Maar door de toenemende drukte kan dat niet altijd. En wat er dan ook regelmatig gebeurt is dat mensen de Spoedeisende Hulp bellen. Die post is bedoeld voor noodgevallen, maar mensen bellen ook steeds vaker zonder dat er echt spoed bij is. "Mensen zijn ongerust. Die willen graag geholpen worden. Maar goed, de huisartsenpost is voor echte spoed. Niet voor gewone vragen die je ook in de praktijk kunt stellen", aldus Wissink.

Oproep

Wissink vraagt mensen dan ook om toch geduldig te blijven en alleen te bellen naar de Spoedeisende Hulp in noodgevallen. "Mensen kunnen ook kijken op moetiknaardedokter.nl of op spreekuur.nl. Daar staat iemand ze digitaal, via een chat, te woord. Op die manier hopen we dat mensen eerst echt zelf kijken of ze op de Spoedeisende Hulp moeten komen of niet. En zo kunnen we die post ontlasten."

De komende weken noemt de huisarts spannend. Ook al kunnen de huisartsen in Drenthe het volgens Wissink op dit moment nog goed aan, is er toch wat ongerustheid. "Het kan twee kanten op. Mogelijk komt er wat rust omdat mensen op vakantie gaan. Maar het kan ook zijn dat het drukker wordt, omdat we minder bezetting hebben vanwege personeel dat zelf ook op vakantie wil. Als mensen dan veel in Nederland blijven en klachten houden, dan kan het de komende weken wel eens heel druk blijven. Het is afwachten."