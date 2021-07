Vernieuwde tuin van het Ontvangershuis in Assen neemt je mee terug de tijd in

De nieuwe tuin is op de historie gebaseerd. "We hebben geprobeerd de tuin in overeenstemming te brengen met de periode rond 1800. Wat ook het uitzicht zou zijn geweest rond die tijd", vertelt Peter Schonewille van het Drents Museum. De basis daarvoor is een oude stadsplattegrond van Assen.

Lodewijk Napoleon

"Destijds ging het verhaal dat de buxustuin de tuin was waar Lodewijk Napoleon op had uitgekeken toen hij in 1809 hier logeerde en Assen stadsrechten gaf. Dat is verre van waar. We hebben gekeken naar de plattegrond uit zijn tijd. Dus als hij wat gezien heeft, dan zag het er zo uit," zegt Schonewille.

De oude buxustuin werd lange tijd geplaagd door de allesvernietigende rups van de buxusmot en door schimmel. Daarom besloot het Drents Museum om de tuin aan te pakken en te vernieuwen. De basisvorm is praktisch hetzelfde gebleven, maar de rest is compleet veranderd.

(verhaal gaat verder onder de afbeelding)

De historische stadsplattegrond van Assen uit 1809 is de basis voor de nieuwe tuininrichting (Rechten: Drents Museum)

Groot poppenhuis Het Ontvangershuis is het oudste woonhuis van Assen. Het was van oorsprong één van de gebouwen van het klooster Maria in Campis en zou dienst hebben gedaan als priesterwoning. Vanaf de 17e eeuw werd het gebruikt als woonhuis door de ontvangers-generaal van Drenthe. Bij een stadsbrand in 1676 is het grotendeels verwoest en weer herbouwd. Vanaf de 18e eeuw werd het vaak gebruikt als logeerhuis voor hooggeplaatste gasten, onder wie ook Lodewijk Napoleon in 1809. Het Ontvangershuis maakt sinds 1959 deel uit van het Drents Museum. In het huis zijn tegenwoordig diverse stijlkamers ingericht. Het pand staat bekend als het grootste poppenhuis van ons land. Kinderen gaan aan de hand van verhalen van de vroegere familie Van Lier 250 jaar terug in de tijd.

Bewust geen buxus meer

In het midden van de tuin staat een perk. De zonnewijzer is ingeruild voor een beeld van Triton met hoorn als fontein. Het is een bronzen beeld van beeldend kunstenaar Adriaen de Vries. "De zonnewijzer stond er al veertig jaar. Dus we vonden het leuk om ook iets anders centraal te zetten," zegt Schonewille.

Rondom het perk zijn vier hoeken die allemaal een perceeltje zijn. Deze zijn gevuld met gras en er zijn expres geen buxushaagjes meer te vinden. "Het is nog niet voorbij met de buxusmot. Dan kan je alles wel gaan vernieuwen, maar als het risico is dat alles weer aangevreten wordt, dan ben je weer net zo ver van huis." Het gras is makkelijker te onderhouden en minder gevoelig.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het beeld van Triton is nu het centrale punt van de tuin (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Visitekaartje van het Ontvangershuis

Verder zijn er in de tuin veel bloemenperken te vinden met onder andere geraniums en bossalie. Verschillende beelden die in de oude tuin stonden zijn weggehaald om geïnventariseerd te worden. Naast Triton staan er nog twee opvallende beelden in de tuin: een beeld van Venus en Cupido en een beeld van Ganymedes met de adelaar.

De tuin moest weer een visitekaartje van het Ontvangershuis worden. Schonewille is tevreden met het resultaat. "Ik vind dat we een mooi resultaat bereikt hebben door er goed over na te denken. Het past op deze manier zowel in de tijd van Napoleon als in de tijd van Van Lier."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Zo zag de de buxustuin er hiervoor uit (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: