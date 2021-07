Opnieuw onderscheiding voor educatief programma van Drents Archief

Met 'Het Oorlogsdagboek van Drenthe' kruipen leerlingen uit groep 7 en 8 en leerlingen van de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs in de huid van leeftijdsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze provincie. Het wordt aangeboden in het Drents Archief, Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande en op scholen. In het lesprogramma wordt gebruikgemaakt van originele dagboeken, interviews, brieven, politierapporten, krantenartikelen en foto's. Zo ontdekken de leerlingen hoe de oorlog in Drenthe was.

In het onderwijsprogramma wordt de techniek augmented reality oftewel 'vermeerderde realiteit' toegepast. Daarbij worden aan het beeld dat je met je camera filmt elementen toegevoegd, zodat het lijkt alsof die elementen echt gefilmd worden en dus echt bestaan. Deze nieuwe techniek is niet eerder gebruikt voor een educatief programma, aldus het Drents Archief.

In mei won het onderwijsprogramma een zilveren award op de WorldMediaFestivals 2021 in Hamburg.

Bekijk hier de video over de presentatie van het onderwijsprogramma in september 2020, over hoe het onderwijsprogramma tot stand kwam en wat de kinderen ermee kunnen:

Het educatieve concept is bedacht door het Drents Archief in samenwerking met Studio Louter en werd gefinancierd door Provincie Drenthe, het Mondriaanfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Assen, Gemeente Hoogeveen, Gravin van Bijlandt stichting, BSP fonds, Rabofonds en het Vfonds.

