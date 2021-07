Raad Noordenveld geeft groen licht voor aanpak Roden-Zuid

Het idee van een rondweg stuitte al eerder op verzet in Roden. Plaatselijke ondernemers spraken zich uit tegen dit plan en later zouden meerdere raadsfracties zich fel uitspreken tegen een ringweg in Roden-Zuid.

Tunnel

De opgave die er ligt in Roden-Zuid behelst voornamelijk woningbouw. Omdat meer woningen voor meer verkeer zullen gaan zorgen, wordt er hardop nagedacht over een manier om die extra verkeersdruk het hoofd te bieden. Het kopje 'verkeer' is op aandringen van de raad nu uit het plan gehad.

Het college gaat in gesprek met omwonenden en ondernemers over het verkeersvraagstuk in Roden. Raadslid Harm Holman gooide een ambitieus balletje op door te spreken over een tunnel in het dorp, die de druk enigszins zou kunnen verlichten. Collega-raadslid Robert Meijer verslikte zich daarop bijna in zijn koffie en wees Holman op de ellende die de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen oplevert.