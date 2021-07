MFC De Opsteker in Nieuwlande blijft open: 'Het mag niet zomaar verloren gaan'

Vorig jaar stapte het toenmalige bestuur op. De werkzaamheden waren te intensief en er kwam geen financiële injectie vanuit de gemeente om het dorpshuis draaiende te houden. De gemeente Hoogeveen nam het tijdelijk over, in de tussentijd werd er gezocht naar een nieuw bestuur. De afgelopen maanden leverde dat één kandidaat op, Roel van der Veen, die zelf uit Nieuwlande komt. Zonder nieuwe bestuursleden zou het dorpshuis sluiten.

Eenvoudiger maken

Het nieuwe bestuur zal niet over het gehele centrum gaan, maar gaat de dorpshuisactiviteiten organiseren. "Daarmee willen we het eenvoudiger maken", vertelt van der Veen. "Anders wordt het teveel voor de vrijwilligers." Dat houdt in dat de nieuwe groep zich bezig gaat houden met een kleiner gedeelte van het gebouw. Het oude bestuur had namelijk ook twee scholen en een peuterspeelzaal onder z'n hoede.

De gemeente zal de rest van het gebouw blijven beheren tot en met eind 2023. "Dorpsactiviteiten doen we dus niet, daar moeten jullie nu zelf voor gaan zorgen", benadrukt wethouder Derk Reneman. In eerste instantie hadden veel bewoners hun bedenkingen bij het nieuwe plan. Het is niet duidelijk hoeveel tijd een bestuursfunctie in beslag neemt en of er genoeg vrijwilligers zijn. Wethouder Janita Tabak legde nogmaals uit dat samenwerken nodig is voor het behoud van het dorpshuis. "Zonder bestuur houdt het op."

Geknokt

Henk Zuidema, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuwlande probeert de ernst van de situatie te schetsen. "We hebben tien jaar voor dit gebouw geknokt. Het mag niet zomaar verloren gaan. Ik wil Roel graag helpen, maar ik zit zelf in meerdere besturen en loop tegen de 70 aan. Het wordt tijd dat de jeugd het van ons over gaat nemen."

Dat lijkt het laatste zetje voor de aanwezigen om zich aan te melden als bestuurslid. Langzaam gaan de eerste vingers omhoog. Wanneer Reneman het stellig nog een keer vraagt gaan er nog meer vingers de lucht in. "Dat is geregeld", vult wethouder Tabak aan. "We gaan weer open en het wordt bruisender dan ooit."

